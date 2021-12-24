ساديو ماني: محمد صلاح أفضل لاعب في العالم ولا يوجد له منافس حالياً

/668044/ساديو-ماني-محمد-صلاح-أفضل-لاعب-في-العالم-ولا-يوجد-له-منافس-حاليا

أكد ساديو ماني، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، أن محمد صلاح يعد أفضل لاعب في العالم حاليا بلا أي نقاش.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأضاف ساديو ماني خلال تصريحات صحفية اليوم “بلا أي شك محمد صلاح لاعب ليفربول هو أفضل لاعب في العالم، ولا أرى من هو أفضل من حاليا، وأتمنى له الاتسمرار على هذا الأداء بشكل مستمر”.

وزاد “هل يوجد من هو أفضل من محمد صلاح حاليا؟ أشك أننا سوف نتطلع للإجابة باختيار لاعب أفضل من الدولي المصري”.

وتابع “بالنسبة للسرعات بيننا ففي المسافات القصيرة أنا أتفوق على النجم المصري، أما المسافات الكبيرة فأنا أنا أتفوق فيها ولدي سرعة فائقة”.

وأكمل “أما عن اللاعب الذي يعد أبطئ لاعب في فريق ليفربول فالبطبع سيكون فابينيو لاعب خط وسط الفريق”.

واختتم “ترينت ألكسندر أرنولد، هو أفضل ظهير أيمن على مستوى العالم حاليا، وهو يقدم أفضل أداء وأتمنى له الاستمرارية في هذا الأمر”.

محمد صلاح يفرض نفسة بقوة وسط كبار الكرة العالمية «صور»

كشفت صحيفة الجارديان البريطانية عن أفضل 10 لاعبين في العالم لعام 2021، والتي جاءت قريبة من ترتيب فرانس فوتبول الفرنسية، في الشهر الماضي.

تألق الدولي المصري محمد صلاح في عام 2021، مع ليفربول الإنجليزي، وأمام أكبر فرق العالم، يفرض نفسه بقوة على التواجد في أوائل صفوف أفضل لاعبي العالم.

ترتيب أفضل 10 لاعبين بعام 2021

1- روبيرت ليفاندوفيسكي، منتخب بولندا، وفريق بايرن ميونخ.

2- ليونيل ميسي، منتخب الأرجنتين، وفريق باريس سان جيرمان.

3- محمد صلاح، منتخب مصر، وفريق ليفربول.

4- كريم بنزيما، منتخب فرنسا، فريق ريال مدريد.

5- جورجينيو، منتخب إيطاليا، وفريق تشيلسي.

6- كيليان مبابي، منتخب فرنسا، فريق باريس سان جيرمان.

7- إيرلينج هالاند، منتخب النرويج، فريق بروسيا دورتموند.

8- كريستيانو رونالدو، منتخب البرتغال، فريق مانشستر يونايتد.

9- نجولو كانتي، منتخب فرنسا، فريق تشيلسي.

10- كيفين دي بروين، منتخب بلجيكا، فريق مانشستر سيتي.

تألق الدولي المصري محمد صلاح في عام 2021، مع ليفربول الإنجليزي، وأمام أكبر فرق العالم، يفرض نفسه بقوة على التواجد في أوائل صفوف أفضل لاعبي العالم.

ترتيب أفضل 10 لاعبين بعام 2021

1- روبيرت ليفاندوفيسكي، منتخب بولندا، وفريق بايرن ميونخ.

2- ليونيل ميسي، منتخب الأرجنتين، وفريق باريس سان جيرمان.

3- محمد صلاح، منتخب مصر، وفريق ليفربول.

4- كريم بنزيما، منتخب فرنسا، فريق ريال مدريد.

5- جورجينيو، منتخب إيطاليا، وفريق تشيلسي.

6- كيليان مبابي، منتخب فرنسا، فريق باريس سان جيرمان.

7- إيرلينج هالاند، منتخب النرويج، فريق بروسيا دورتموند.

8- كريستيانو رونالدو، منتخب البرتغال، فريق مانشستر يونايتد.

9- نجولو كانتي، منتخب فرنسا، فريق تشيلسي.

10- كيفين دي بروين، منتخب بلجيكا، فريق مانشستر سيتي.