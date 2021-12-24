/668046/حصاد-اليوم-الثالث-لانتخابات-الزمالك-لم-يترشح-أحد

انتهى اليوم الثالث في الترشح لانتخابات نادي الزمالك، والذي تم إغلاقة في تمام السابعة مساء.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وجاء حصاد اليوم الثالث في انتخابات نادي الزمالك بعد تقدم أي مرشح بأوراقة للتواجد في الانتخابات المقبلة.

وكان نادي الزمالك كان قد أعلن فتح باب الترشح للانتخابات يوم الأربعاء الماضي، وحتى الأن لم تترشح الأسماء الرنانة التي ينتظرها الجميع.

يذكر أن حسين لبيب رئيس اللجنة المؤقتة السابقة للنادي أعلن عدم ترشحة للانتخابات المقبلة لنادي الزمالك.

وتحدث مرتضى منصور أيضا أنه ينتظر المرشحين على مقعد الرئاسة خلال الفترة المقبلة قبل إغلاق باب الترشح لانتخابات الزمالك.

خاص.. مرتضى منصور يضم صبحي عبد السلام لقائمته في انتخابات الزمالك

كشف مصدر من داخل الزمالك لـ دوت الخليج عن أول البطاقات في قائمة مرتضى منصور، التي سيتقدم بها في انتخابات نادي القلعة البيضاء، والتي فتح باب الترشح أمس الأربعاء.

وأكد المصدر أن الناقد الرياضي صبحي عبد السلام أول ملامح قائمة مرتضى منصور على منصب العضوية، والتي لم يتم الإعلان عنها بعد من قبل مرتضى، كما أنه لم يتقدم حتى الأن بأوراق ترشحه.

باب الترشح لانتخابات الزمالك

وفتح الزمالك باب الترشح أمس الأربعاء انتخابات مجلس إدارة جديد لفترة 2021/2025، والتي سبق وأعلنها مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك الحالي، مساء الثلاثاء الماضي .

وتواجد السيد أحمد عفيفي بتقديم أوراقة على "مقعد العضوية"، وحل أيضاً معه أحمد عبد الحق، وسيف الإسلام محمد "مقعد العضوية تحت السن"، بعد فتح باب الترشح بساعات قليلة.

تصريحات مرتضى منصور

خرج المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، بعدة تصريحات أعلن خلالها عن فتح باب الترشح للإنتخابات يوم الأربعاء القادم، بجانب الكشف عن سبب استبعاد هاني زادة من قائمته.

وأشارخلال فيديو مصور له نشره على صفحته الرسمية على “فيس بوك”، بأن المجلس سيحاول حل قضية شيكابالا ومحمد إبراهيم.

- ان شاء الله الزمالك سيخرج من هذه الكبوة الكبيرة، الزمالك نادي عظيم، أمير مرتضى منصور سافر على حسابه إلى الإمارات ليلتقي بمسؤولين من فيفا وبعد ذلك سيتوجه من هناك إلى البرتغال لكي ينهي كل الأزمات التي تركتها اللجنة

-اللجنة تركت قضايا محمود شيكابالا ومحمد إبراهيم حتى أصبحت أحكامًا نهائية، قضية الأخير كانت أول الأسباب لقرار استبعاد هاني زادة من القائمة -اللجنة السابقة تقاعست في حل عدد من القضايا الأخرى مثل جروس ومعروف يوسف وغيره.

ويشغل عمر هريدي منصب رئيس اتحاد الدراجات النارية، وكان هريدي صاحب الفضل الأكبر في إعادة هاني العتال إلى انتخابات الزمالك من جديد .

وبسبب أزماته دائما مع مسؤولو كرة القدم في مصر بسبب الدفاع عن حقوق الزمالك تكونت شعبية المحامي الشهير في قلوب الجماهير البيضاء حيث دخل في صدامات مع الوزير العامري فاروق بعد اتهامه بالتحيز للأهلي ومرتضي منصور