/668047/الاتحاد-السكندري-يحقق-الفوز-على-المصري-بهدف-نظيف-بالدوري-المصري

حقق الاتحاد السكندري فوزاً هاما على حساب المصري البورسعيدي بهدف نظيف، ضمن مباريات الجولة الثامنة لبطولة الدوري المصري.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأقيمت مباراة الاتحاد والمصري على ملعب برج العرب بالإسكندرية، وجاء هدف اللقاء الوحيد عن طريق المهاجم، حوب مابولولو بعد مرور دقيقتين من عمر شوط المباراة الثاني.

وبعد هدف مابولولو فيمرمى المصري البورسعيدي تصدر اللاعب جدول هدافي الدوري المصري برصيد 5 أهداف، بالتساوي مع الثلاثي أحمد سيد زيزو، بيرسي تاو، ومحمد هلال.

بهذا الفوز يرفع الاتحاد السكندري رصيدة من النقاط إلى 12 نقطة ويأتي في المركز السادس في جدول ترتيب الدوري المصري.

أما فريق المصري البورسعيدي يظل في المركز الرابع ولديه 13 نقطة، ويفشل في تحقيق الفوز والتساوي مع الزمالك صاحب المركز الثالث.

تشكيل مباراة المصري والاتحاد السكندري بالدوري المصري

تنطلق صافرة بداية مباراة الاتحاد السكندري والمصري البورسعيدي، بعد لحظات في الساعة الثامنة مساء، في لقاء يجمع بين الفريقين في الأسبوع الثامن من منافسات الدوري المصري الممتاز.

ويدخل المصري البورسعيدي لقاء اليوم وهو يحتل المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري العام، برصيد 13 نقطة، فيما يحل الاتحاد في لقاء اليوم وهو يحتل المركز العاشر برصيد 10 نقاط.

تشكيل الاتحاد السكندري

حارس المرمى: محمد عبد المنصف

الدفاع: محمد عبد السلام، مورو، صبرى رحيل ، هشام صلاح.

الوسط: مروان عطية، سعيدو، خالد الغندور، بنجامين، كريم الديب.

الهجوم: مابولولو.

تشكيل المصري البورسعيدي

حارس المرمى: عصام ثروت

الدفاع: كريم العراقي، عمرو موسى، أحمد علاء، أحمد شديد.

الوسط: ايزي ايميكا، محمد جريندو، إلياس الجلاصي، فريد شوقي، محمد عنتر.

الهجوم: عمرو مرعي.

قائمة الزمالك لمواجهة غزل المحلة.. عودة الونش والجزيري

أعلن المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك، عن قائمة الفريق لمواجهة غزل المحلة، ضمن مباريات الأسبوع الثامن من الدوري المصري الممتاز.

وشهدت القائمة عودة الثلاثي محمود الونش وأحمد فتوح وسيف الدين الجزيري، بعد غيابهم عن لقاء المقاولون العرب السابق لحصولهم على راحة من جانب كارتيرون، بينما شهدت القائمة غياب مهاجم الفريق عمر السعيد بعد لعبه اللقاء السابق.

وجائت قائمة الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل ومحمد عواد.

خط الدفاع: محمود علاء ومحمود حمدي الونش ومحمد عبد الغني وحمزة المثلوثي وحازم إمام وإحمد فتوح وعبدالله جمعة.

خط الوسط: إمام عاشور ومحمود عبد العزيز ومحمد أشرف روقا وإسلام جابر وحمدي علاء وأحمد سيد زيزو ومحمد أوناجم ومصطفى فتحي وأشرف بن شرقي ورزاق سيسيه.

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري.