/668049/إنجازات-محمد-صلاح-الأوروبية-تزين-مبنى-مجمع-التحرير

في لفتة طيبة تجاه النجم المصري محمد صلاح من جانب الدولة المصرية، تم عرض إنجازات الفرعون الأوروبية مع فريق ليفربول، وعرضها على مبنى مجمع التحرير.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وتم نشر إنجازات محمد صلاح الأوروبية مع فريق ليفربول على مبنى مجمع التحرير، وكان من أبرزها لقب دوري أبطال أوروبا.

وفيما يلي البطولات التي تم عرضها على مبنى مجمع التحرير:

-بطولة دوري أبطال أوروبا 2019 مع ليفربول

-جائزة هداف الدوري الإنجليزي مع ليفربول

-الرقم القياسي في الدوري الإنجليزي وتسجيل 32 هدفا في موسم واحد.

-جائزة أفضل لاعب أفريقي لعامي 2017 و2018.

-تسجيل 100 هدف في الدوري الإنجليزي.

ساديو ماني: محمد صلاح أفضل لاعب في العالم ولا يوجد له منافس حالياً

أكد ساديو ماني، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، أن محمد صلاح يعد أفضل لاعب في العالم حاليا بلا أي نقاش.

وأضاف ساديو ماني خلال تصريحات صحفية اليوم “بلا أي شك محمد صلاح لاعب ليفربول هو أفضل لاعب في العالم، ولا أرى من هو أفضل من حاليا، وأتمنى له الاتسمرار على هذا الأداء بشكل مستمر”.

وزاد “هل يوجد من هو أفضل من محمد صلاح حاليا؟ أشك أننا سوف نتطلع للإجابة باختيار لاعب أفضل من الدولي المصري”.

محمد صلاح

وتابع “بالنسبة للسرعات بيننا ففي المسافات القصيرة أنا أتفوق على النجم المصري، أما المسافات الكبيرة فأنا أنا أتفوق فيها ولدي سرعة فائقة”.

وأكمل “أما عن اللاعب الذي يعد أبطئ لاعب في فريق ليفربول فالبطبع سيكون فابينيو لاعب خط وسط الفريق”.

واختتم “ترينت ألكسندر أرنولد، هو أفضل ظهير أيمن على مستوى العالم حاليا، وهو يقدم أفضل أداء وأتمنى له الاستمرارية في هذا الأمر”.