/668051/حياة-كريمة-تعلن-انشاء-أول-مكتبة-بالتعاون-مع-وزارة-الثقافة-صور
تنفيذاً لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، تُعلن مؤسسة حياة كريمة الانتهاء من إنشاء وتأسيس أول مكتبة من مكتبات حياة كريمة بالتعاون مع وزارة الثقافة بقرية المراشدة بمحافظة قنا.
دوت الخليج
ويأتي ذلك في إطار الاستراتيجية المتكاملة للمبادرة الرئاسية حياة كريمة، إضافة إلى توحيد الجهود المشتركة بين مؤسسة حياة كريمة ووزارة الثقافة، وإيمانًا بأهمية إنشاء المكتبات الثقافية لنشر الوعي والمعرفة في مختلف قري محافظات المبادرة الرئاسية حياة كريمة.
حياة كريمة
وجاءت محافظة قنا كأولي المحافظات التي يتم تنفيذ المكتبات بها في صعيد مصر، حيث تخدم المكتبة جميع الأعمار من الاطفال والشباب وكبار السن بالإضافة الي تخصيص ساحات خارجية لإقامة الفاعليات الثقافية والتوعوية والأنشطة المختلفة لتنمية المهارات.
كما يراعي في تصميم المكتبات ان تتناسب مع طبيعة كل محافظة من محافظات المبادرة، مع مراعاة الهوية البصرية الخاصة بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة.
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