أندريه زكى: نشكر الله على استقرار بلادنا فى ظل قيادة الرئيس السيسى

جدة - نرمين السيد - شهد الدكتور القس أندريه زكى رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، اليوم الجمعة، الاحتفالية بمرور 90 عامًا على تأسيس الكنيسة الإنجيلية فى دمنهور بمحافظة البحيرة، و25 عامًا على خدمة راعيها الدكتور القس أمجد أيوب.





جاء ذلك بحضور الدكتور القس جورج شاكر نائب رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، والدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، بالإنابة عن هشام آمنه محافظ البحيرة، والشيخ محمد محمود أبو حطب وكيل وزارة الأوقاف بالبحيرة، والقيادات التنفيذية والدينية والشعبية بالمحافظة. وقال رئيس الطائفة الإنجيلية فى تصريحات: "أشعر بسعادة كبيرة وفرح بوجودى اليوم، ومشاركة إخواتنا وأهلنا المسلمين فى احتفال اليوم ، ونشكر الله على استقرار بلادنا العزيزة مصر، فى ظل قيادة رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسى، وتأصيل أجواء الحرية والمواطنة الحقيقية".

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