عاجل- الانتهاء من إنشاء وتأسيس أول مكتبات حياة كريمة بمحافظة قنا (صور)

جدة - نرمين السيد - يأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، وفى إطار الاستراتيجية المتكاملة للمبادرة الرئاسية حياة كريمة، وتوحيدا للجهود المشتركة بين مؤسسة حياة كريمة ووزارة الثقافة، وإيمانًا بأهمية إنشاء المكتبات الثقافية لنشر الوعى والمعرفة فى مختلف قرى محافظات المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

محافظة قنا، أولى المحافظات التى يتم تنفيذ المكتبات بها فى صعيد مصر، وتخدم المكتبة جميع الأعمار من الاطفال والشباب وكبار السن، بإلإضافة إلى تخصيص ساحات خارجية لإقامة الفاعليات الثقافية والتوعوية والأنشطة المختلفة لتنمية المهارات.

وروعى فى تصميم المكتبات أن تتناسب مع طبيعة كل محافظة من محافظات المبادرة، ومع الهوية البصرية بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة.