بطريرك الأقباط الكاثوليك يترأس قداس عيد الميلاد بكاتدرائية السيدة العذراء

جدة - نرمين السيد - ترأس البطريرك إبراهيم إسحق بطريرك الأقباط الكاثوليك، مساء اليوم الجمعة، قداس عيد الميلاد المجيد بكاتدرائية السيدة العذراء مريم بمدينة نصر بحضور عبدالعزيز الشريف نائبا عن الرئيس عبدالفتاح السيسى، وسط تشديد الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.





يشارك فى الصلاة مجموعة من الأساقفة والكهنة والشمامسة وشعب الكنيسة، بحضور ممثلين عن الوزارات المختلفة والأوقاف وعدد من أعضاء مجلسى الشيوخ والنواب والشخصيات العامة والقيادات التنفيذية والأمنية بمحافظة القاهرة، وممثلى وسائل الإعلام ووكالات الأنباء والقنوات الفضائية. ودخل غبطة البطريرك إبراهيم إسحق إلى الكنيسة وسط كبار أساقفة الكنيسة الكاثوليكية والكهنة، وردد الشمامسة ألحان الميلاد، وتزينت الكنيسة بالورود والأيقونات الخاصة باحتفالات عيد الميلاد المجيد. وشهد محيط كاتدرائية السيدة العذراء مريم بمدينة نصر تشديدات أمنية وانتشار لقوات الشرطة فى محيط الكاتدرائية تزامنا مع احتفالات الأقباط الكاثوليك بعيد الميلاد المجيد. وتمركزت قوات الشرطة أمام الكاتدرائية مع وضع البوابات الإلكترونية لتأمين احتفالات الصلاة التى يرأسها غبطة البطريرك إبراهيم اسحق، مع انتشار قوات الأمن ومنع مرور السيارات بالشارع الرئيسى إلى جانب انتشار فرق الكشافة التابعة للكنيسة لمساعدة المهنئين والمصلين للوصول إلى الأماكن المخصصة لكل منهم، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

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