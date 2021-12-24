بث مباشر.. «كلام فى السياسة» يناقش دور المسرح التنويرى

جدة - نرمين السيد - ويستضيف البرنامج الفنان أشرف عبدالباقى، والسيناريست مدحت العدل، والدكتور مدحت الكاشف عميد المعهد العالى للفنون المسرحية، الدكتور نادر مصطفى وكيل لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الدكتورة عزة هاشم الخبيرة بالمركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية.
يبث برنامج "كلام فى السياسة"، كل يوم جمعة فى تمام الساعة العاشرة مساء عبر فضائية "إكسترا نيوز".
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