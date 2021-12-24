نائبا عن مدبولى .. محافظ القاهرة يشارك فى احتفالات عيد الميلاد

جدة - نرمين السيد - شارك خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، نائبًا عن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، فى احتفالية عيد ميلاد السيد المسيح ببطريركية الأرمن الكاثوليك برئاسة المطران كريكور أوغسطينوس كوسا أسقف الإسكندرية للأرمن الكاثوليك.





حضر الاحتفالية الأسقف أشود مناتسكانيان مطران الأرمن الأرثوذكس بالقاهرة، وذلك بكنيسة القديسة تريزا الطفل يسوع بمصر الجديدة، وقدم محافظ القاهرة تهنئته بالعيد مشيدًا بروح الود والمحبة التى تربط بين عنصرى الأمة، مؤكدًا أن الاحتفالات التى تملأ الوطن توجه رسالة للعالم بأن مصر هى بلد الأمن والأمان، وشهد الاحتفال نائب المحافظ للمنطقة الشرقية ورئيس حى مصر الجديدة. وأصدر المحافظ تعليماته لرؤساء الأحياء بتكثيف حملات النظافة وورفع الاشغالات فى محيط الكنائس، استعدادًا لاحتفالات الأخوة الأقباط برأس السنة وأعياد الميلاد، كما طالب محافظ القاهرة برفع كفاءة الشوارع المحيطة بالكنائس، والتأكد من إنارة أعمدة الشوارع وعملها بكفاءة. ووجه المحافظ برفع السيارات المتهالكة والمتروكة بالشوارع وعدم السماح قطعيا بانتظار أى سيارات بمحيط الكنائس.

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