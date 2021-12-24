الدكتور إبراهيم مجدى يكتب لـ دوت الخليج: برنامج مشترك لدعم جهود إدارة المخاطر

جدة - نرمين السيد - على وجه التحديد، يقوم البرنامج ببناء وعى وقدرة صانعى القرار الرئيسيين والجهات الفاعلة فى التنمية لتنفيذ المشاريع التجريبية ودمج تغير المناخ فى السياسات الرئيسية والأطر التنظيمية والمؤسسية والتشغيلية.

أهدافه الثلاثة:

تعميم التخفيف من غازات الدفيئة (GHG) فى السياسات الوطنية وأطر الاستثمار، بما فى ذلك زيادة فرص تمويل آلية التنمية النظيفة (CDM).

تعزيز قدرة الدولة على التكيف مع تغير المناخ من خلال التكيف مع الموارد المائية وقطاعات الزراعة.

المناصرة والتوعية.

دعونا نوضح أولا ما هو الاحترار العالمى وأسبابه ما هى التأثيرات المترتبة عليه وتاثير هذا على الحالة النفسية

الاحترار العالمى هو زيادة تدريجية فى درجة حرارة الأرض بشكل عام بسبب تأثير الاحتباس الحرارى الناتج عن زيادة مستويات ثانى أكسيد الكربون ومركبات الكربون الكلورية فلورية وغيرها من الملوثات.

ما هو الاحتباس الحرارى؟

ظاهرة الاحتباس الحرارى هى ظاهرة الزيادة التدريجية فى درجة الحرارة بالقرب من سطح الأرض. لوحظت هذه الظاهرة على مدى القرن أو القرنين الماضيين. لقد أدى هذا التغيير إلى اضطراب النمط المناخى للأرض. ومع ذلك ، فإن مفهوم الاحتباس الحرارى مثير للجدل تمامًا ، لكن العلماء قدموا البيانات ذات الصلة لدعم حقيقة أن درجة حرارة الأرض ترتفع باستمرار.

هناك عدة أسباب للاحتباس الحرارى ، والتى لها تأثير سلبى على الإنسان والنبات والحيوان. قد تكون هذه الأسباب طبيعية

أسباب الاحتباس الحرارى

فيما يلى الأسباب الرئيسية للاحتباس الحرارى:

الأسباب التى من صنع الإنسان للاحترار العالمي

إزالة الغابات

النباتات هى المصدر الرئيسى للأكسجين. يأخذون ثانى أكسيد الكربون ويطلقون الأكسجين وبالتالى الحفاظ على التوازن البيئى، يتم استنفاد الغابات للعديد من الأغراض المنزلية والتجارية، وأدى ذلك إلى اختلال التوازن البيئى، مما أدى إلى ارتفاع درجة حرارة الأرض.

استخدام المركبات

يؤدى استخدام المركبات ، حتى لمسافات قصيرة جدًا، إلى انبعاثات غازية مختلفة، تحرق المركبات الوقود الأحفورى الذى ينبعث منه كمية كبيرة من ثانى أكسيد الكربون والسموم الأخرى فى الغلاف الجوى مما يؤدى إلى ارتفاع درجة الحرارة.

الكلوروفلوروكربون

مع الاستخدام المفرط لمكيفات الهواء والثلاجات، قام البشر بإضافة مركبات الكربون الكلورية فلورية فى البيئة مما يؤثر على طبقة الأوزون فى الغلاف الجوى، طبقة الأوزون تحمى سطح الأرض من الأشعة فوق البنفسجية الضارة المنبعثة من الشمس، أدت مركبات الكربون الكلورية فلورية إلى استنفاد طبقة الأوزون مما أفسح المجال للأشعة فوق البنفسجية ، وبالتالى زيادة درجة حرارة الأرض.

التنمية الصناعية

مع ظهور التصنيع ، زادت درجة حرارة الأرض بسرعة، تضاف الانبعاثات الضارة من المصانع إلى ارتفاع درجة حرارة الأرض.

فى عام 2013 ، أفاد الفريق الحكومى الدولى المعنى بتغير المناخ أن الزيادة فى درجة الحرارة العالمية بين عامى 1880 و 2012 كانت 0.9 درجة مئوية، تبلغ الزيادة 1.1 درجة مئوية بالمقارنة مع متوسط ​​درجة الحرارة قبل العصر الصناعى.

الزراعة

تنتج الأنشطة الزراعية المختلفة ثانى أكسيد الكربون وغاز الميثان، تضيف هذه إلى غازات الدفيئة فى الغلاف الجوى وتزيد من درجة حرارة الأرض.

الاكتظاظ السكانى

الزيادة فى عدد السكان تعنى المزيد من الأشخاص الذين يتنفسون، وهذا يؤدى إلى زيادة مستوى ثانى أكسيد الكربون، الغاز الأساسى المسبب للاحتباس الحرارى، فى الغلاف الجوى.

الأسباب الطبيعية للاحترار العالمى

البراكين

البراكين هى واحدة من أكبر المساهمين الطبيعيين فى ظاهرة الاحتباس الحرارى، يخرج الرماد والدخان المنبعث أثناء الانفجارات البركانية إلى الغلاف الجوى ويؤثر على المناخ.

بخار الماء

بخار الماء نوع من غازات الدفيئة، بسبب الزيادة فى درجة حرارة الأرض، يتبخر المزيد من الماء من المسطحات المائية ويبقى فى الغلاف الجوى مما يؤدى إلى ظاهرة الاحتباس الحرارى.

ذوبان التربة الصقيعية

التربة الصقيعية هناك حيث توجد الأنهار الجليدية، إنها تربة مجمدة تحتوى على غازات بيئية محبوسة فيها لعدة سنوات، عندما يذوب الجليد السرمدى، يطلق الغازات مرة أخرى فى الغلاف الجوى مما يؤدى إلى زيادة درجة حرارة الأرض.

حرائق الغابات

تنبعث حرائق الغابات أو حرائق الغابات كمية كبيرة من الدخان المحتوى على الكربون، يتم إطلاق هذه الغازات فى الغلاف الجوى وتزيد من درجة حرارة الأرض مما يؤدى إلى الاحتباس الحرارى.

ارتفاع فى درجة الحرارة

أدى الاحتباس الحرارى إلى زيادة هائلة فى درجة حرارة الأرض، منذ عام 1880 ارتفعت درجة حرارة الأرض بمقدار 1 درجة تقريبًا، وأدى ذلك إلى زيادة ذوبان الأنهار الجليدية ، مما أدى إلى ارتفاع مستوى سطح البحر، يمكن أن يكون لهذا آثار مدمرة على المناطق الساحلية.

التهديدات على النظام البيئى

أثر الاحترار العالمى على الشعاب المرجانية مما قد يؤدى إلى خسارة الأرواح النباتية والحيوانية، أدت الزيادة فى درجات الحرارة العالمية إلى تفاقم هشاشة الشعاب المرجانية.

تغير المناخ

أدى الاحتباس الحرارى إلى تغيير فى الظروف المناخية، هناك حالات جفاف فى بعض الأماكن وفيضانات فى بعضها، هذا الخلل المناخى هو نتيجة للاحتباس الحرارى.

انتشار الأمراض

يؤدى الاحتباس الحرارى إلى تغيير فى أنماط الحرارة والرطوبة، وقد أدى ذلك إلى حركة البعوض التى تنقل الأمراض وتنشرها.

معدلات وفيات عالية

بسبب زيادة الفيضانات وأمواج تسونامى وغيرها من الكوارث الطبيعية، يزداد متوسط ​​عدد القتلى عادة، كما يمكن أن تؤدى مثل هذه الأحداث إلى انتشار الأمراض التى يمكن أن تعيق حياة الإنسان.

فقدان الموائل الطبيعية

يؤدى التحول العالمى فى المناخ إلى فقدان موائل العديد من النباتات والحيوانات، فى هذه الحالة، تحتاج الحيوانات إلى الهجرة من بيئتها الطبيعية وينقرض الكثير منها، هذا هو تأثير رئيسى آخر للاحترار العالمى على التنوع البيولوجى.

يعد تغير المناخ أحد أكبر التحديات فى عصرنا، إن عواقب تغير المناخ على الموضوعات البيولوجية المكشوفة، وكذلك على المجتمعات الضعيفة ، هى مصدر قلق للمجتمع العلمى بأكمله، يمكن أن يتسبب ارتفاع درجات الحرارة وموجات الحرارة والفيضانات والأعاصير والأعاصير والجفاف والحرائق وفقدان الغابات والأنهار الجليدية، إلى جانب اختفاء الأنهار والتصحر، بشكل مباشر وغير مباشر فى أمراض بشرية جسدية وعقلية. ومع ذلك ، هناك نقص واضح فى الدراسات النفسية حول الاضطرابات النفسية المرتبطة بتغير المناخ.يمكن أن تكون تأثيرات تغير المناخ مباشرة أو غير مباشرة ، قصيرة الأجل أو طويلة الأجل، يمكن للأحداث الحادة أن تعمل من خلال آليات مماثلة لتلك التى تسببها الصدمة، مما يؤدى إلى أنماط نفسية باثولوجية مفهومة جيدًا، بالإضافة إلى ذلك ، يمكن أيضًا تأخير عواقب التعرض لأحداث متطرفة أو طويلة متعلقة بالطقس، بما فى ذلك الاضطرابات مثل إجهاد ما بعد الصدمة، أو حتى انتقالها إلى الأجيال اللاحقة.

تقدر منظمة الصحة العالمية (WHO) زيادة قدرها 250.000 حالة وفاة زائدة سنويًا بين عامى 2030 و 2050 بسبب "الآثار المفهومة جيدًا لتغير المناخ".

وتشمل الآثار المراضة والوفيات المرتبطة بالحرارة، والزيادات فى الأمراض المنقولة بالنواقل (مثل حمى الضنك ، والملاريا)، وزيادة أمراض الجهاز التنفسى، والمراضة والوفيات بسبب الظواهر الجوية المتطرفة، تشمل التأثيرات الأقل شهرة، والتى غالبًا ما يتم تجاهلها، لتغير المناخ المخاطر والآثار على الصحة العقلية - محور هذه المقالة.

لا تشير الصحة العقلية إلى المرض العقلى والمشكلات العقلية والاضطرابات العقلية فحسب ، بل تشمل أيضًا حالات الصحة العقلية والمرونة العاطفية والرفاهية النفسية والاجتماعية، الرفاه النفسى الاجتماعى هو التفاعل بين الظروف الاجتماعية والنفسية التى تشكل رفاهية الإنسان، مصطلح واسع يشمل حالات الصحة العقلية والمعاناة من المشاكل العقلية والأمراض العقلية.

تتضمن الأدبيات البحثية الموسعة حول تغير المناخ والصحة العقلية أدلة متزايدة على أن الظواهر الجوية المتطرفة - التى تكون أكثر تواتراً وشدة وتعقيدًا فى ظل تغير المناخ - يمكن أن تؤدى إلى اضطراب ما بعد الصدمة (PTSD)، واضطراب الاكتئاب الشديد (MDD)، القلق والاكتئاب والحزن المعقد وشعور الناجين بالذنب والصدمة غير المباشرة وإرهاق الشفاء وتعاطى المخدرات والتفكير فى الانتحار، التغيرات المناخية المتزايدة، مثل ارتفاع درجات الحرارة، وارتفاع مستوى سطح البحر، والجفاف العرضى، يمكن أن تغير المناظر الطبيعية، وتعطل موارد الغذاء والماء، وتغير الظروف الزراعية، وتغير استخدام الأراضى والسكن، وتضعف البنية التحتية وتؤدى إلى ضغوط مالية وعلاقات، وزيادة مخاطر العنف والعدوان وتشريد مجتمعات بأكملها يمكن للتهديدات الشاملة للمناخ المتغير أن تحرض على اليأس واليأس حيث تبدو الإجراءات لمعالجة "المشكلة الشريرة" لتغير المناخ غير ملموسة أو غير مهمة مقارنة بحجم وحجم التهديدات، من المفارقات أن هذه الظروف الكارثية نفسها قد تلهم أيضًا الإيثار والرحمة والتفاؤل وتعزز الشعور بالمعنى والنمو الشخصى (يشار إليه بخلاف ذلك باسم النمو بعد الصدمة) حيث يتحد الناس معًا لإنقاذ وإعادة البناء والتوازن بين الفوضى والخسارة.

من الصعب على الناس التعرف على التغيرات فى المناخ لأن هذه التغييرات تبدو بعيدة أو مجردة - خاصة لأن المناخ غالبًا ما يكون مشوشًا أو مفقودًا فى التصورات حول الطقس أو التغير الموسمى يشير عالم الاجتماع المؤثر أنتونى جيدينز إلى هذا التباعد بين المكان والزمان لمشكلة تغير المناخ باسم مفارقة جيدينز، تنص مفارقة جيدينز على ما يلى: "نظرًا لأن المخاطر التى يشكلها الاحتباس الحرارى ليست ملموسة أو فورية أو مرئية فى مجرى الحياة اليومية ، سيجلس الكثيرون على أيديهم ولا يفعلون شيئًا ذا طبيعة ملموسة حيالها، ومع ذلك ، فإن الانتظار حتى تصبح مثل هذه الأخطار واضحة وخطيرة - على شكل كوارث لا يمكن دحضها نتيجة لتغير المناخ - قبل أن يتم دفعك إلى العمل الجاد سيكون قد فات الأوان، يؤكد مارشال أن جزءًا من المسافة بين الزمان والمكان لمشكلة تغير المناخ ، وبالتالى الإحجام عن التصرف، يعززه الخطاب السياسى الغربى حول تغير المناخ باعتباره مشكلة تواجه المستقبل وتتغاضى عن قصد عن قرون من التصنيع واستهلاك الوقود الأحفورى، وتدهور الأراضى الذى يساهم فى تغير المناخ البشرى المنشأ.

"تغير المناخ مشكلة مستقبلية لكنها أيضًا مشكلة ماضية ومشكلة حاضرة من الأفضل التفكير فى أنها عملية متطورة من التدهور طويل الأمد، والتى يطلق عليها بعض علماء النفس مشكلة زاحفة، يتطلب عدم وجود بداية محددة أو نهاية أو موعد نهائى أن نقوم بإنشاء جدول زمنى خاص بنا ليس من المستغرب أن نفعل ذلك بطرق تزيل الإكراه على التصرف نحن نسمح فقط بما يكفى من التاريخ لجعله يبدو مألوفًا ولكنه ليس كافيًا لخلق مسؤولية عن انبعاثاتنا السابقة نجعله محدثًا بما يكفى لقبول أننا بحاجة إلى القيام بشيء حيال ذلك ولكن وضعه بعيدًا جدًا فى المستقبل بحيث يتطلب إجراءً فوريًا".

مع ملاحظة مفارقة جيدينز بشأن "المشكلة الزاحفة" لتغير المناخ، يصبح من المهم مواجهة عواقب الصحة العقلية الحالية المتعلقة بتغير المناخ الذى يحدث الآن.للقيام بذلك، من المفيد استكشاف الإطار المفاهيمى لتغير المناخ والصحة العقلية الذى طوره بيرى وآخرون. ينظم هؤلاء المؤلفون المخاطر المتعلقة بتغير المناخ إلى ثلاث فئات: الحادة (الفيضانات والأعاصير وما إلى ذلك) ، والمخاطر شبه الحادة (الجفاف المنتشر)، والمزمن (ارتفاع مستوى سطح البحر ، وزيادة درجات الحرارة). تؤدى هذه المخاطر المرتبطة بتغير المناخ إلى مجموعة متنوعة من العواقب النفسية والاجتماعية المباشرة وغير المباشرة والشاملة التى تحدث الآن - وتؤثر بشكل غير متناسب على الفئات الأكثر تهميشًا.

تشمل العواقب النفسية والاجتماعية المباشرة لتغير المناخ الصدمات المتعلقة بظواهر الطقس المتطرفة ، مثل الفيضانات والأعاصير وحرائق الغابات وموجات الحر تحدث عواقب الصحة النفسية غير المباشرة لتغير المناخ من خلال الاضطرابات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية (مثل المجاعة والصراع المدنى والنزوح والهجرة) المرتبطة بتغير المناخ . ترتبط العواقب النفسية والاجتماعية الشاملة لتغير المناخ بالضيق العاطفى طويل المدى الناجم عن الوعى بتهديدات وتأثيرات تغير المناخ على الرفاهية الحالية والمستقبلية للأرض وسكانها. يؤدى تغير المناخ متعدد الأبعاد ومسار الصحة العقلية إلى مجموعة متنوعة من العواقب النفسية والاجتماعية غير المتكافئة التى سيتم استكشافها.

يؤثر تغير المناخ على الصحة النفسية فى مجموعة متنوعة من المسارات المباشرة وغير المباشرة والشاملة - مما يؤثر بشكل غير متناسب على الفئات الأكثر تهميشًا. يمكن أن تؤدى الآثار الصحية النفسية لتغير المناخ إلى مشاكل نفسية وأمراض بالإضافة إلى نتائج نفسية واجتماعية إيجابية، فى حين أن التوقيت والمحفزات المرتبطة بتغير المناخ والصحة العقلية قد تختلف، مما يجعل من الصعب تحديد الروابط المتعددة بين تغير المناخ والصحة العقلية ، فإن فرص عزو الصحة النفسية لتغير المناخ تدعم التخفيف من حدة المناخ وكذلك إجراءات الصحة العقلية والنفسية الاجتماعية المرونة، هناك حاجة إلى الالتزامات العالمية ، مثل اتفاق باريس، وأهداف التنمية المستدامة، وإطار سنداى للمساعدة فى النهوض بالصحة النفسية العالمية والعمل المناخى، لكن، التنسيق بين هذه الالتزامات مطلوب - وكذلك الإجراءات الملموسة نيابة عن الممارسين الصحيين - إذا كان لقضية الصحة النفسية والمناخ المتغير أن تتم معالجتها بكفاءة وشاملة، علاوة على ذلك ، هناك حاجة إلى التعامل مع الظلم الاجتماعى والبيئى والمناخى إذا كان لابد من تأصيل الإجراءات التى تتخذ للتصدى لتغير المناخ والصحة النفسية فى الإنصاف الصحى، إن العمل التحويلى - حيث تتم معالجة أوجه عدم المساواة ، وإظهار الأمل النشط ، وحشد المجتمعات المحلية - هو الفرصة الحاسمة للقرن الحادى والعشرين لمعالجة آثار تغير المناخ على الصحة النفسية.