رئيس أساقفة الكنيسة الإنجليكانية: السيسى يقود طفرة تستهدف جميع المجالات

جدة - نرمين السيد - ترأس الدكتور سامى فوزى رئيس أساقفة الكنيسة الإنجليكانية فى مصر، صلوات عيد الميلاد المجيد من كاتدرائية جميع القديسين بالزمالك، وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.





وأكد الدكتور سامى فوزى - فى كلمته خلال صلوات قداس عيد الميلاد المجيد اليوم الجمعة - أن الكنيسة تصلى من أجل مصر التى تشهد نهضة هائلة فى جميع المجالات، خصوصًا على صعيد المشروعات الكبرى التى يشهد لها الجميع.

وقدم رئيس أساقفة الكنيسة الإنجليكانية فى مصر، شكره للرئيس عبدالفتاح السيسى وللحكومة التى تقود طفرة تستهدف جميع مجالات التنمية وتقود مخطط للتنمية المستدامة فى جميع ربوع الوطن.

ووفرت الكنيسة الأسقفية الإنجليكانية خدمة الترجمة الفورية للغة الإشارة وخصصت ركنًا للصم وضعاف السمع داخل كاتدرائية جميع القديسين.

وكانت الكنيسة الأسقفية، تزينت بأشجار الكريسماس وأضواء عيد الميلاد المجيد، فيما دقت أجراس كاتدرائية جميع القديسين فى أجواء من الفرح بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد.