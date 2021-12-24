محافظ بورسعيد خلال زيارته لعدد من الكنائس: مصر نموذج فريد فى وحدة الصف

جدة - نرمين السيد - وأكد المحافظ - خلال زيارته لكنيستى سانت أوجينى والقديس نيكولاس - أن مصر تعد نموذجًا فريدًا فى وحدة الصف والنسيج الوطنى الصلب المتلاحم، مشيرا إلى أن هذا النسيج الوطنى أحبط جميع محاولات قوى الشر من أعداء مصر لبث الفتن أو زعزعة استقرار الوطن، وأن مصر تزداد صلابة بصلابة وقوة شعبها.

وتطرق محافظ بورسعيد، للحديث عن التنمية غير المسبوقة التى تشهدها مصر بصفة عامة وبورسعيد بصفة خاصة فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، متمنيا لمصر مزيدا من الأمن والأمان والتنمية والرخاء.