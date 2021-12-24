/668053/الزمالك-يتعرض-للهزيمة-الخامسة-على-التوالي-بدوري-كرة-السلة

تعرض نادي الزمالك لهزيمة جديدة في دوري كرة السلة في المرحلة الترتيبة لأول 8 مراكز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وخسر الزمالك أمام سموحة بنتيجة 74/72 لتكون هذه الهزيمة هي الخاسمة على التوالي في المرحلة الترتيبية.

ولم يتمكن الزمالك أن يحقق أي فوز حتىالأن ويعاني خلال المباريات الماضية، منذ رحيل أوجستي بوش المدرب الإسباني لصالح النادي الأهلي.

ويلعب الزمالك المباراةالقادمة أمام سبورتنج، وكان الفارس الأبيض قد خسر المباراة الماضية أمام الأهلي.

يذكر أن الزمالك مقبل على المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية في مصر وحتى الأن لم يقدم الفريق أداء مميز قبل بداية البطولة.

أوجستي بوش: الأهلي يشبه برشلونة وشغف الجماهير في مصر أكبر من إسبانيا خاصة مع القلعة الحمراء

أكد أوجستي بوش، مدرب فريق كرة السلة بالنادي الأهلي، أنه يعرف حجم الضغوطات المتواجدة داخل النادي الأهلي من أجل الفوز بالبطولات بشكل مستمر.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "قناة الأهلي" بداية تدريبي في كرة السلة كانت من داخل نادي برشلونة، وأنا حاليا في النادي الأهلي، وهناك تشابة كبير بين لبفريقين نظرا للتاريخ الكبير لكل فريق، وفترتي مع البلوجرانا كانت ناجحة، وأتمنى أن تكون كذلك مع الأهلي".

وواصل" وصلني دعم الجماهير خلال الفترة الماضية منذ تواجدي مع الفريق، والسوشيال ميديا تدعم الفريق بشكل رهيب وأتابع هذا الامر وسعيد به للغاية، وفي برشلونة ليس هناك أي إهتمام بكرة السلة مثل الأهلي وهذا هو الفارق بين الفريقين".

واختتم" أسكن حاليا بجوار النادي الأهلي، وأحب الذهاب لمنطقة الزمالك من أجل التجول بها بشكل مستمر".

أول تعليق من «أوجستي» بعد انضمامه للنادي الأهلي لتدريب رجال السلة «صور»

أعرب الإسباني أوجستي بوش، المدير الفني الجديد لفريق «رجال سلة الأهلي» عن سعادته بتوقيع عقود تدريب الفريق، وبالعمل داخل نادي كبير بحجم وشعبية النادي الأهلي، وهو ما لمسه منذ اللحظات الأولى لدخوله مقر النادي بالجزيرة ظهر اليوم.

وأوضح أن المفاوضات مع الأهلي انتهت سريعا، نظرا للتفاهم والتقارب في وجهات النظر، وتطلعه للتعاون مع منظومة العمل داخل النادي الأهلي والتي تساعد على النجاح وتهيئ المناخ للعمل بقوة لتحقيق طموحات الجميع في الفترة القادمة.