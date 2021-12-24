بعد نجاحها..الاتحاد الرياضي المصري للإعاقات الذهنية يهنئ صناع حكاية «حلم حياتي»

/668056/بعد-نجاحهاالاتحاد-الرياضي-المصري-للإعاقات-الذهنية-يهنئ-صناع-حكاية-حلم-حياتي

ساعات قليلة، تفصلنا عن عرض أخر حلقات حكاية «حلم حياتي» من مسلسل «إلا أنا» بطولة الفنانة الشابة مايان السيد اولذي شهدت ضجة عريمة عبر مواقع التواصل الإجتماعي منذ عرض أولى الحلقات.

دوت الخليج يرصد تهنأة الاتحاد الرياضي المصري لرياضات المعاقين ذهنيا لـ صناع حكاية «حلم حياتي»

وحرصت لصفحة الرسمية للاتحاد الرياضي المصري لرياضات المعاقين ذهنيا عبر موقع التواصل الإجماعي “فيس بوك”، على تهناة صناع العمل، فكتب: “توجه الاتحاد الرياضي المصري للإعاقات الذهنية برئاسة المهندسة أمل مبدى، بأسمى آيات الشكر والتقدير لأسرة مسلسل إلا أنا "حلم حياتي" والذي تم عرضه خلال الأيام الماضية، وحاز إعجاب المشاهدين في مصر والعالم العربي، حيث تناول المسلسل بفكر راقي وأسلوب ممتع جذاب حقوق أبطالنا القادرون باختلاف، من خلال قصة فتاة من ذوي طيف التوحد تتعرض للتنمر من قبل زملائها في مسرح الجامعة، فيقرر والدها رفع قضية ضدهم وأخذ حق ابنته بالقانون”.

وتابع: “والاتحاد إذ يعرب عن وافر تقديره وعظيم امتنانه لأسرة المسلسل والقائمين عليه، يأمل في استمرار الفن المصري في آداء رسالته السامية ودوره الهام بتوعية المجتمع، ولفت نظره إلى قضايا وحقوق القادرون باختلاف، وترسيخ مبادئ القيم واحترام الآخر”.

ويسلط المسلسل الضوء على الأسرة وكيفية تعاملهم مع حالة "خديجة" والدعم الذي يقدمونه لها، والمشاكل التي تواجههم أيضا لاحتواء حالتها.

قضية مايان السيد خلال حكاية حلم حياتي

وتظهر مايان السيد في الحكاية في شخصية فتاة من ذوي القدرات الخاصة، ليس لديها قدرة على التواصل والتفاعل مع الأشخاص من حولها، تحاول التكيف لكن تواجهها عقبات كثيرة، وتحلم مايان والتي تجسد شخصية «خديجة» بأن تصبح ممثلة مثل شادية، تحفظ أغانيها وأفلامها، لكن حالتها وعدم قدرتها على التواصل مع الآخرين يضعها في مواقف صعبة.

مواعيد عرض الحلقة الأخير من حكاية حلم حياتي

من جانبه تعرض الحقلة الاخير من حكاية «حلم حياتي» غدا السبت في تمام الساعة الثامنة مساء، على أن تكون الإعادة الساعة 3 بعد منتصف الليل والساعة 12:30 ظهرًا، فيما يعرض المسلسل على شاشة DMC Drama الساعة 11 مساءً، والإعادة الساعة 9 صباحًا والساعة 4 عصرًا.