ميناء الإسكندرية يستقبل أكبر سفن الحاويات فى العالم.. صور

استقبلت الهيئة العامة لميناء الإسكندرية السفينة THALASSA ELPIDA والتي تعد واحدة من أكبر سفن الحاويات في العالم.

ووجه الربان طارق شاهين - رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية باتباع أقصى درجات الإحترافية في قطر وإرشاد السفينة حتى تراكت بالفعل على أحد أرصفة ميناء الدخيلة حيث تصل الحمولة الكلية للسفينة الليبيرية الجنسية 148667 طن وقادرة على حمل 13800 حاوية مكافئة ويصل طولها إلى 1207 قدم بغاطس 50.5 قدم والتي تباشر حاليا عمليات التفريغ بنجاح.

يذكر أن شهدت حركة الملاحة وتداول البضائع بالهيئه العامه لميناء الاسكندريه نشاطا ملحوظا خلال ؛ حيث بلغ إجمالي البضائع المتداولة صادر و وارد بمينائي الإسكندرية والدخيلة 150 ألف طن تقريبا كما بلغت أعداد الحاويات المتداولة صادر و وارد والتي بلغت 1917 حاوية مكافئة.

وفي ذات السياق، فقد بلغ إجمالي عدد سفن الوصول والمغادرة 57 سفينة خلال الثمانية والأربعون ساعة الماضية ، أما بالنسبة لعدد السفن التي تباشر حالياً عمليات الشحن والتفريغ بمينائي الإسكندرية والدخيلة فقد بلغت 36 سفينة مابين سفن حاويات وبترول وبضائع عامة.

وشدد الربان طارق شاهين ـ رئيس مجلس الإدارة على ضرورة إتخاذ كافة إجراءات الأمن والسلامة والإجراءات الإحترازية والوقائية المتبعة لمواجهة جائحة كرونا وكذا التنبيه على المحافظة على المعايير البيئية القياسية ونظافة المسطح المائي والأرضي.