مصر تعزى ماليزيا فى ضحايا الفيضانات

جدة - نرمين السيد - أعربت مصر، مساء اليوم الجمعة، عن خالص تعازيها ومواساتها لمملكة ماليزيا الصديقة فى ضحايا الفيضانات التى ضربت عددًا من الولايات، وأسفرت عن عشرات الوفيات والجرحى، كما خلّفت أضراراً ماديةً جسيمة.





وبحسب بيان لوزارة الخارجية، تقدمت مصر بصادق التعازى لذوى الضحايا، معربة عن التمنيات بالشفاء العاجل لجميع المصابين. وأكدت مصر على تضامنها ووقوفها، حكومةً وشعبًا، مع حكومة وشعب ماليزيا فى هذا المُصاب الأليم.

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