حكم المصاحبة بين الشاب والفتاة.. دار الإفتاء تحسم الجدل

جدة - نرمين السيد - وأكدت الدار، عبر صفحتها بفيس وك، أن المصاحبة بين الشاب والفتاة هى من العلاقات المحرمة شرعًا.
وأكدت، أن الشريعة الإسلامية سلكت طريقًا وسطًا فى تحديد تعامل المرأة مع الرجال الأجانب، فلم تمنعه منعًا باتًّا بحيث تصير معه المرأة بمعزلٍ عن الناس، ولم تفتح لها الباب على مصراعيه فى تعاملها معهم؛ بل أباحت الشريعة الإسلامية معاملة المرأة للرجال الأجانب بضوابط تحفظ معها القيم والأخلاق الإسلامية، فمجرد معاملة المرأة للرجال الأجانب لا يمكن أن يكون حرامًا فى ذاته وإنما الحرمة تكون فى الهيئة الاجتماعية إذا كانت مخالفة للشرع الشريف.
حكم المصاحبة بين الشاب والفتاة
وتابعت: "ومن ثم فلا يوجد فى الإسلام ما يسمى بالصداقة بين رجل وامرأة أجنبية عنه، بل الموجود هو التعامل بين الجنسين فى إطار الضوابط العامة".
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