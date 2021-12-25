الطاهرى: «حياة كريمة» انتهت من إنشاء أول مكتبة بقنا بتوجيهات رئاسية (فيديو)

جدة - نرمين السيد - أعلن الكاتب الصحفى أحمد الطاهرى، أن مؤسسة حياة كريمة انتهت من إنشاء وتأسيس أول مكتبة من مكتبات حياة كريمة، بالتعاون مع وزارة الثقافة بقرية المراشدة بمحافظة قنا، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.





جاء ذلك خلال برنامجه "كلام فى السياسة"، عبر فضائية "إكسترا نيوز"، إذ أنه كان يناقش دور المسرح التنويرى والتحديات جمة تواجه الصناعة فى مصر.

واستعرض الطاهرى، بيان مؤسسة حياة كريمة، التى أكدت فيه أن محافظة قنا أولى المحافظات التى يتم تنفيذ المكتبات بها فى صعيد مصر، وتخدم المكتبة جميع الأعمار من الاطفال والشباب وكبار السن، بإلإضافة إلى تخصيص ساحات خارجية لإقامة الفاعليات الثقافية والتوعوية والأنشطة المختلفة لتنمية المهارات. تصميم مكتبات «حياة كريمة» وأشارت المؤسسة، إلى أنه روعى فى تصميم المكتبات أن تتناسب مع طبيعة كل محافظة من محافظات المبادرة، ومع الهوية البصرية بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة. ةقالت إن ذلك يأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، وفى إطار الاستراتيجية المتكاملة للمبادرة الرئاسية حياة كريمة، وتوحيدا للجهود المشتركة بين مؤسسة حياة كريمة ووزارة الثقافة، وإيمانًا بأهمية إنشاء المكتبات الثقافية لنشر الوعى والمعرفة فى مختلف قرى محافظات المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

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