باحثة بالمركز المصرى للفكر لـ الطاهرى: أزمة المسرح عالمية وليست فى مصر فقط

جدة - نرمين السيد - وأضافت "هاشم"، خلال حوارها مع الكاتب الصحفى أحمد الطاهرى، رئيس تحرير مجلة روز اليوسف، فى برنامجه "كلام فى السياسة"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن المسرح الشعبى اختفى وتحول إلى نخبوى.

وأشارت إلى أن ما يحدث هو اجترار للمسرح القديم، من خلال إعادة إنتاج الكلاسكيات وإخراج المسرحيات المقررة على الطلبة فى معهد الفنون المسرحية، لكن المسرح الذى يعبر عن شواغل المجمتع ليس موجودا.



وأوضحت أنه يجب أن ندرس التغيرات التى طرأت على المجتمع لتطوير المسرح.