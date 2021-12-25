أستاذ مناعة: متحور أوميكرون سريع الانتشار وهذه أعراضه (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وقال سالمان، فى مداخلة هاتفية له، لبرنامج "التاسعة"، على التلفزيون المصرى، أن متحور أوميكرون تطور من سلالة دلتا، مؤكدا أن سلالة دلتا بها 22 طفرة تم اكتشافها مؤخرا فى العالم، مشيرا إلى أن أوميكرون به ضعف تلك الطفرات ولا بد من التفرقة بين أعراض الإصابة بكورونا وبين أعراض البرد والأنفلونزا.
وأضاف، أن متحور أوميكرون له قدرة انتشار عالية أكثر من سلالة دلتا، ولكن على الرغم من ذلك ليست كل الإصابات المسجلة من متحور أوميكرون فقط، ولكن هناك إصابات من باقى السلالات.
أعراض متحور أوميكرون
وتابع، أن متحور أوميكرون أعراضه مختلفة عن دلتا ، ولكن أعراض أوميكرون قد تكون أشد، مؤكدا أن إصابات أوميكرون لا تتجاوز عشرات الآلاف حول العالم.
وأشار إلى أن أبرز علامات الإصابة بكورونا هو فقد حساسية الشم والتذوق، وضيق التنفس فى البداية والسعال الجاف.
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