مواعيد مباريات اليوم السبت.. القنوات الناقلة

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تقام اليوم السبت، مباريات هامة فى أندية العالم، ومن أبرزها مواجهة الزمالك ضد غزل المحلة في الدوري المصري، والتي من المقرر إقامتها الساعة الثامنة مساءً.

ويرصد تحيا مصر مواعيد مباريات اليوم:

مواعيد مباريات الدوري المصري

تقام مباراة فريق إنبي ضد نظيرة بيراميدز والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الثالثة عصرا عبر قنوات on time sport.

تقام مباراة سموحة ضد فريق طلائع الجيش والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الخامسة والنصف مساء على قناة on time sport.

تقام مباراة الزمالك أمام نظيرة غزل المحلة والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الثامنة مساءً عبر قنواتon time sport.

مواعيد مباريات الدوري التركي

تقام مباراة قاسم باشا ضد ألتاي والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف ظهراَ.

جيرسونسبور ضد هاتاي سبور والتي من المقرر إثامتها في تمام الساعة الثالثة عصرا

تقام مباراة جالاتا سراي ضد فريق أنطاليا سبور الساعة الثالثة عصرا

طرابزون سبور إسطنبول باشاك شهير في تمام الساعة السادسة مساءً.

مواعيد مباريات الدوري السعودى

ضمك ضد فريق الباطن في تمام الساعة الثالثة إلا ربع عصراً.

الهلال أمام نظيرة الفتح في تمام الساعة الخامسة إلا ربع مساءً.

تقام مباراة الفيحاء ضد فريق أبها في تمام الساعة السابعة مساءً.

نتيجة مباراة سيراميكا كليوباترا والمقاولون العرب

حسم التعادل الإيجابي نتيجة مباراة سيراميكا كليوباترا والمقاولون العرب بنتيجة هدفين مقابل هدفين، في لقاء يجمع بين الفريقين في الجولة الثامنة من منافسات الدوري المصري الممتاز.

افتتح مامادو نياص سجل التهديف في المباراة لصالح المقاولون في الدقيقة الـ 27 من عمر اللقاء، من خلال تمريرة طولية وضعت مامادو نديوكو نياس في انفراد تام بالمرمى من منتصف الملعب فانطلق الأخير إلى داخل منطقة الجزاء ثم سدد كرة ساقطة أعلى عامر عامر سكنت منتصف المرمى.

وعاد نياص بالهدف الثاني له في اللقاء في الدقيقة الـ 30 من عمر اللقاء، من خلال ركلة حرة لصالح فريق المقاولون بالقرب من منطقة جزاء سيراميكا نفذها كابوريا عن طريق كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء قابلها مامادو نديوكو نياس برأسية سكنت يسار المرمى.

تلقى محمد سمير مدافع المقاولون العرب بطاقة حمراء مباشرة، بعد مراجعة حكم المباراة لتقنية الفار أشهر البطاقة الحمراء في وجه محمد سمير على اعتبار ان شادي حسين كان منفرد بالمرمى.