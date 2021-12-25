/668059/موعد-مباراة-الزمالك-ضد-غزل-المحلة-فى-الدوري-المصري

يدخل نادي الزمالك مباراته اليوم السبت، أمام نظيرة غزل المحلة والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الثامنة مساءً ضمن منافسات الدوري المصري.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل: ترتيب الزمالك في الدوري ويحتل نادي الزمالك المركز الثالث في الجدول المصري برصيد 16 نقطة من أصل 7 مباريات خاضها الفرقي، بينما يقع فريق غزل المحلة فى المركز الثامن برصيد 10 نقاط من أصل 7 مباريات. أعلن المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك، عن قائمة الفريق لمواجهة غزل المحلة، ضمن مباريات الأسبوع الثامن من الدوري المصري الممتاز. وشهدت القائمة عودة الثلاثي محمود الونش وأحمد فتوح وسيف الدين الجزيري، بعد غيابهم عن لقاء المقاولون العرب السابق لحصولهم على راحة من جانب كارتيرون، بينما شهدت القائمة غياب مهاجم الفريق عمر السعيد بعد لعبه اللقاء السابق. وجاءت قائمة الزمالك كالتالي: حراسة المرمى: محمد أبو جبل ومحمد عواد. خط الدفاع: محمود علاء ومحمود حمدي الونش ومحمد عبد الغني وحمزة المثلوثي وحازم إمام وإحمد فتوح وعبدالله جمعة. خط الوسط: إمام عاشور ومحمود عبد العزيز ومحمد أشرف روقا وإسلام جابر وحمدي علاء وأحمد سيد زيزو ومحمد أوناجم ومصطفى فتحي وأشرف بن شرقي ورزاق سيسيه. خط الهجوم: سيف الدين الجزيري. أعتذر فريق بازل السويسري عن المشاركة في معسكر الإمارات الذي يضم الزمالك وأندرلخت البلجيكي والشارقة الإمارتي. بالإضافة إلى قرار مسئولوا نادي أندرلخت بلعب مباريات المعسكر بفريق الناشئين، ليصبح الفرق الماشركة بكامل نجومها هم الزمالك والشارقة. باب الترشح لانتخابات الزمالك وفتح الزمالك باب الترشح يوم الأربعاء الماضي انتخابات مجلس إدارة جديد لفترة 2021/2025، والتي سبق وأعلنها مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك الحالي، مساء الثلاثاء الماضي . وتواجد السيد أحمد عفيفي بتقديم أوراقة على "مقعد العضوية"، وحل أيضاً معه أحمد عبد الحق، وسيف الإسلام محمد "مقعد العضوية تحت السن"، بعد فتح باب الترشح بساعات قليلة.

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