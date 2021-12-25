/668060/تعرف-على-موعد-مباراة-جالاتا-سراي-ضد-أنطاليا-سبور-فى-الدوري-التركي

يستعد فريق جالاتا سراي لمباراته اليوم السبت، أمام نظيرة أنطاليا سبور، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعةالثالثة عصرا ضمن منافسات الجولة الـ 19 للدوري التركى.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ترتيب جالاتا سراي في الدوري التركي

ويحتل فريق جالاتا سراي المركز ال12 برصيد 24 نقطة، بينما يحتل فريق أنطاليا سبور المركز الرابع عشر برصيد 22 نقطة.

القنوات الناقلة

ومن المقرر أن تذاع مباراة جالاتا سراي ضدنطاليا سبور عبر شبكة قنوات bein sports hd.

نتيجة جالاتا سراي وسيفاسبور

انتهت أحداث مباراة جالاتا سراي وريفرز سبور، بنتية هدف دون رد للأخير، في لقاء الجولة السادس عشر من منافسات الدوري التركي الممتاز.

ويلعب الدولي المصري مصطفى محمد في صفوف جالاتا سراي التركي، في خط الهجوم، والذي شارك في لقاء يوم بديل في الدقيقة التاسعة والسبعون من عمر اللقاء.

وجاء هدف الفوز في المباراة في الدقيقة الثمانين من عمر اللقاء، عن طريق فيصل فجر، بالرغم من استحواذ جالاتا طوال أحداث المباراة.

تشكيل جالاتا سراي في المباراة:

حراسة المرمى: موسيلرا.

خط الدفاع: يديلين، لوينداما ، نيلسون، فان أنهولت.

خط الوسط: سفيان فيجولي، بيركان ، تايلان، محمد كريم أكتوركوغلو.

خط الهجوم: مباي دياني.

مقاعد بدلاء جالطة سراي

مصطفى محمد، إسماعيل تشبيه، عمر بيرم، أوليمبيو موروتان، أتالاي باباكان، ألبير يلماز، إمري كلنتش، بارتوج ألماز، خليل درويش أوغلو، ريان بابل، ألكساندرو تشيكالداو.

جالاتا سراي بالدوري الأوروبي

وتأهل فريق جالاتا سراي إلى دور المجموعات على حساب فريق ريندرز الدنماركي، إذ انتهت مباراة الذهاب بالتعادل السلبي وفاز جالطة سراي في الإياب بهدفين لهدف.

ويقع فريق جالاتا سراي ضمن المجموعة الأولى بجانب كل من لاتسيو الإيطالي ولوكو موتيف موسوكو الروسي ومارسيليا الفرنسي.