/668061/موعد-مباراة-بيراميدز-ضد-طلائع-الجيش-فى-الدوري-المصري

يدخل فريق بيراميدز اليوم مباراته أمام نظيرة طلائع الجيش، على ملعب بتروسبورت، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الثالثة عصراً، ضمن منافسات الدوري المصري.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ترتيب بيراميدز فى الجدول

ويحال فريق بيراميدز المركز الثاني في ترتيب الدوري برصيد 16 نقطة من أصل 6 مباريات خاضها الفريق، بينما يحتل فريق طلائع الجبش المركز ال16 برصيد 5 نقاط من أصل 6 مباريات خاضها الفريق.

قائمة بيراميدز لمباراة إنبي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي - مهدي سليمان - يوسف نادر.

خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - علي جبر - أسامة جلال - أحمد فتحي - عبد الرحمن صميدة.

خط الوسط: عمر جابر - إيريك تراوري - إسلام عيسى - رمضان صبحي - أحمد توفيق - نبيل دونجا - هشام محمد - إبراهيم حسن - عبد الله السعيد - إبراهيم عادل - محمود صابر.

خط الهجوم: ناصر منسي - محمود وادي - دودو الجباس.

نتيجة مباراة بيراميدز وطلائع الجيش

انتهت أحداث المباراة بين بيراميدز وطلائع الجيش، بفوزالفريق السماوي، بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد في لقاء يجمع بين الفريقين في الأسبوع السابع من منافسات الدوري المصري الممتاز.

افتتح محمود وادي سجل التهديف في المباراة في الدقيقة الـ 29 من عمر المباراة، من خلال انطلاقة رائعة من إبراهيم عادل من الطرف الأيسر ليخترق منطقة الجزاء وأرسل كرة عرضية بوجه القدم الخارجي لتصل إلى رمضان صبحي الذي مررها إلى الفلسطيني وادي ليسجل الكرة في الشباك.

عاد علي جبر مدافع بيراميدز بالهدف الثاني، لفريقه في اللقاء، في الدقيقة الـ 32 من عمر المباراة، من خلال كرة عرضية بوجه القدم الخارجي عن طريق إبراهيم عادل من الطرف الأيسر لصالج بيراميدز، لتمر من الجميع وتصل إلى علي جبر سددها من مرة واحدة داخل الشباك.

أكد محمود وادي على الفوز لبيراميدز بالمباراة، بالهدف الثالث في اللقاء في الدقيقة الـ 68 من عمر اللقاء، من خلال تمريرة طولية خاطئة من محمد بسام لتصل إلى رمضان صبحي، ليمر من المدافع ويهديها إلى الفلسطيني الذي سدد الكرة في الشباك الخالية بعد خروج محمد بسام من مرماه.