/668062/تعرف-على-جدول-مباريات-الدوري-المصري-اليوم

يدخل نادي الزمالك مباراته اليوم السبت، أمام نظيرة غزل المحلة والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الثامنة مساءً ضمن منافسات الدوري المصري.

ويرصد دوت الخليج جدول ترتيب الدوري المصري: 1- الأهلي 18 نقطة 2- بيراميدز16 نقطة 3- الزمالك 16 نقطة 4- المصري 13 نقطة 5-فاركو 12 نقطة 6- الاتحاد السكندري 12 نقطة 7-البنك الأهلي 11 نقطة 8-غزل المحلة 10 نقاط 9- سيراميكا كيلوبترا 10 نقاط 10- سموحة 9 نقاط 11-إنبي 8 نقاط 12- الجونة 8 نقاط 13- فيوتشر 7 نقاط 14- مصر المقاصة 6 نقاط 15- المقاولون العرب 6 نقاط 16- طلائع الجيش 5 نقاط 17- الإسماعيلي 2 نقاط 18- إيسترن كومباني 1 نقاط. وجاءت قائمة الزمالك كالتالي: حراسة المرمى: محمد أبو جبل ومحمد عواد. خط الدفاع: محمود علاء ومحمود حمدي الونش ومحمد عبد الغني وحمزة المثلوثي وحازم إمام وإحمد فتوح وعبدالله جمعة. خط الوسط: إمام عاشور ومحمود عبد العزيز ومحمد أشرف روقا وإسلام جابر وحمدي علاء وأحمد سيد زيزو ومحمد أوناجم ومصطفى فتحي وأشرف بن شرقي ورزاق سيسيه. خط الهجوم: سيف الدين الجزيري. أعتذر فريق بازل السويسري عن المشاركة في معسكر الإمارات الذي يضم الزمالك وأندرلخت البلجيكي والشارقة الإمارتي. بالإضافة إلى قرار مسئولوا نادي أندرلخت بلعب مباريات المعسكر بفريق الناشئين، ليصبح الفرق الماشركة بكامل نجومها هم الزمالك والشارقة. باب الترشح لانتخابات الزمالك وفتح الزمالك باب الترشح يوم الأربعاء الماضي انتخابات مجلس إدارة جديد لفترة 2021/2025، والتي سبق وأعلنها مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك الحالي، مساء الثلاثاء الماضي . وتواجد السيد أحمد عفيفي بتقديم أوراقة على "مقعد العضوية"، وحل أيضاً معه أحمد عبد الحق، وسيف الإسلام محمد "مقعد العضوية تحت السن"، بعد فتح باب الترشح بساعات قليلة.

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