موعد مباراة الأهلي وفيوتشر في الدوري المصري غداً

/668063/موعد-مباراة-الأهلي-وفيوتشر-في-الدوري-المصري-غدا

يدخل النادي الأهلي مباراته غداً الأحد أمام نظيرة فيوتشر، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الثامنة مساءً، ضمن منافسات الدوري المصري.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

الأهلي يتصدر ترتيب الدوري

ويحتل النادي الأهلي صدارة الدوي المصري برصيد 18 نقطة من أصل 6 مباراة خاضها الفريق، بينما يقع فريق في المركز ال13 برصيد 7 نقاط من أصل 6 مباريات خاضها الفريق.

وكانت بعثة الأهلي قد عادت إلى مصر يوم الخميس بعد الانتهاء من مواجهة الرجاء ‏المغربي ‏على كأس السوبر على ملعب أحمد بن علي بقطر، والتي حسمها الأهلي لصالحه ‏بضربات ‏الترجيح وتوج باللقب الثامن في تاريخه والثاني على التوالي.‏

نتيجة السوبر الإفريقي

حقق النادي الأهلي لقب السوبر الأفريقي على حساب نادي الرجاء المغربي، بركلات الجزاء الترجيحية بعدما أنتهى الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي 1/1، الأربعاء الماضي .

وانتهى الشوط الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، وتقدم حميد أحداد للرجاء، بينما تعادل طاهر محمد طاهر بالهدف القاتل قبل نهاية المباراة بدقائق.

انتهى الشوط الثاني من مباراة الأهلي أمام الرجاء المغربي بالتعالدل الإيجابي 1/1، ضمن لقاء السوبر الأفريقي على ملعب "أحمد بن علي" في قطر.

ولم يتمكن حمدي فتحي وأليو ديانج من السيطرة على مجريات الشوط الأول، ونجح الرجاء أن يسيطر على منطقة وسط الملعب بنجاح.

حيث يعد موسيماني أول مدرب إفريقي يتوج بكأس السوبر الإفريقي ثلاث مرات، بجانب كونه أول مدرب إفريقي يتوج بكأس السوبر الإفريقي مرتين على التوالي، ليسطر تاريح كبير مع القلعة الحمراء.

وانتهى الشوط الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، وتقدم حميد أحداد للرجاء، بينما تعادل طاهر محمد طاهر بالهدف القاتل قبل نهاية المباراة بدقائق.

انتهى الشوط الثاني من مباراة الأهلي أمام الرجاء المغربي بالتعالدل الإيجابي 1/1، ضمن لقاء السوبر الأفريقي على ملعب "أحمد بن علي" في قطر.

وكان الشوط الأول مليئ بالإثارة وعدم التركيز من النادي الأهلي بسبب إصابة عمرو السولية لاعب الفريق قبل بداية المباراة.

وشارك ياسر إبراهيم بدلاً للاعب خط الوسط. ويبدو أن هذا التغيير كان له مفعول السحر لفريق الرجاء وسيطر على بعض مجريات الشوط الأول، وجاء الهدف الأول بعد أخطاء دفاعية متكررة في أحداث الشوط الأول.

ولم يتمكن حمدي فتحي وأليو ديانج من السيطرة على مجريات الشوط الأول، ونجح الرجاء أن يسيطر على منطقة وسط الملعب بنجاح.