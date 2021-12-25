الانتهاء من إصلاح وإعادة تشغيل نافورة حديقة غرناطة (فيديو)

جدة - نرمين السيد - أكد خالد عبدالعال محافظ القاهرة، أنه تم الانتهاء من إصلاح وإعادة تشغيل نافورة حديقة غرناطة التاريخية بميدان روكسى بمصر الجديدة، لتضيف بعدًا جماليًا للقاطنين بالمنطقة، وتم الانتهاء من رفع كفاءتها وتشغيلها بأيد مهندسى وفنيى الورش الإنتاجية بهيئة نظافة وتجميل القاهرة.





وكان عبدالعال، افتتح أعمال تطوير حديقة غرناطة الشهر الماضى، بعد أن تم رفع كفاءتها وتركيب الأسوار الخارجية لها وتقليم الأشجار وتنسيق ووضع البرجولات الجمالية والمقاعد حول الاشجار ودهان الأسوار والبردوارت، ورفع كفاءة الإنارة الداخلية والخارجية، وطلب محافظ القاهرة خلال الافتتاح بسرعة الانتهاء من إصلاح النافورة وإعادة تشغيلها. وأشار محافظ القاهرة، إلى أن المحافظة تحرص على زيادة المساحات الخضراء والحدائق بالعاصمة باعتباها متنفسًا للأهالى.

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