افتتاح السيسى لعدد من المشروعات القومية فى الصعيد يتصدر اهتمامات الصحف

جدة - نرمين السيد - وتحت عنوان "الرئيس يفتتح شرايين الخير بالصعيد خلال ساعات"، أبرزت صحيفة "الأهرام"، افتتاح الرئيس السيسى لعدد من المشروعات القومية فى مجالات الصناعة والنقل والطرق والكبارى بمحافظات الصعيد، مشيرة إلى أن هذه المشروعات تأتى فى إطار التنمية الشاملة التى تبناها الرئيس منذ توليه مقاليد الحكم، وبما يحقق نهضة تنموية وخدمية لأهالى الصعيد لتنتقل هذه المشروعات من مرحلة التخطيط والتنفيذ؛ لتصبح واقعا ملموسا على أرض الواقع.

وأضافت أن المنشآت الجديدة تتضمن عددا من المشروعات الصناعية والتجارية، منها افتتاح المجمع الصناعى بمدينة بياض العرب بمحافظة بنى سويف والمجمع الصناعى بالمطاهرة فى المنيا، والمجمع الصناعى بمحافظة قنا، والمجمع الصناعى بمدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر.

وأوضحت الصحيفة، أن مشروعات النقل والطرق والكبارى التى سيتم افتتاحها، تشمل محاور النيل ومنها محور قوص بمحافظة قنا بطول 19 كيلومترا ويربط الطريق الصحراوى الشرقى بالطريق الزراعى شمال مدينة سمالوط والطريق الصحراوى غربا عبر نهر النيل، ومحور عدلى منصور بمحافظة بنى سويف بطول 7 كيلومترات ويربط بين البر الشرقى للنيل "طريق الصعيد الحر عن طريق وصلة بياض العرب" وبين البر الغربى للنيل "طريق الفيوم - بنى سويف"، بالإضافة إلى عدد من المحاور الأخرى.

وتحت عنوان "السيسى يهنئ ملوك ورؤساء العالم بعيد الميلاد المجيد" سلطت صحيفة "الجمهورية" الضوء على برقيات التهنئة التى بعثها الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى أصحاب الجلالة والفخامة ملوك ورؤساء دول العالم التى تحتفل بعيد الميلاد المجيد.

وأوضحت الصحيفة أن الرئيس أعرب عن أصدق تهانيه وأطيب تمنياته لهم ولشعوبهم بهذه المناسبة الطيبة.

وتحت عنوان "إقبال واسع على المشاركة فى منتدى شباب العالم"، سلطت صحيفة "أخبار اليوم" الضوء على إعلان إدارة منتدى شباب العالم انتهاء التسجيل سواء للحضور أو المشاركة فى النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم والذى يعقد بمدينة شرم الشيخ يوم 10 يناير المقبل تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وأوضحت الصحيفة، أن أكثر من 500 ألف شاب وشابة من 196 دولة قاموا بالتسجيل على الموقع الرسمى للمنتدى، من قارات إفريقيا وأوروبا وآسيا وأمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية.

وتحت عنوان "المركزى: 9 مليارات جنيه تكلفة إجراءات مواجهة كورونا"، سلطت صحيفة "الأهرام" الضوء على حزمة القرارات التى أصدرها البنك المركزى لمد المبادرات الخاصة بالحد من تداعيات "كورونا" فى ظل استمرار الموجات المتتالية للوباء، وارتفاع معدلات الإصابة والحاجة إلى مواصلة الإجراءات الاحترازية ومواجهة تداعياتها الاقتصادية، وذلك فى إطار تنفيذ استراتيجية المجلس القومى للمدفوعات.

وأوضحت الصحيفة أن الإجراءات تضمنت قرارا بمد فترة سريان مبادرة دعم قطاع السياحة عاما حتى نهاية 2022، يتم خلالها قبول أى طلبات تأجيل لاستحقاقات البنوك المدة حدها الأقصى 3 سنوات، إلى جانب مد فترة سريان مبادرة قروض التجزئة للعاملين بالقطاع حتى نهاية 2022، ويتم خلالها السماح للبنوك بإمكانية ترحيل استحقاقات عملاء القروض لأغراض استهلاكية والقروض العقارية للإسكان الشخصى 6 أشهر إضافية من تاريخ استحقاقها، وذلك للعملاء المنتظمين فقط مع عدم احتساب فوائد التأخير عن تلك الفترة.

ونقلت الصحيفة عن البنك المركزى قوله "إن تكلفة الإجراءات الخاصة بالحد من تداعيات فيروس كورونا فى القطاع المصرفى تصل إلى 9 مليارات جنيه خلال الفترة الماضية منذ بدء الجائحة، تحملها البنك والقطاع المصرفى للتخفيف على المواطنين وضمان استمرارية قيام البنوك بأعمالها فى ضوء المتابعة المستمرة للقطاع المصرفى ولتقديم المزيد من التيسير للمواطنين وتشجيعهم على الاستمرار فى الإقبال على وسائل وقنوات الدفع الإلكترونى.

وتحت عنوان "إينى تواصل رحلة البحث عن البترول بالدلتا وخليج السويس"، سلطت "الجمهورية" الضوء على توقيع وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا وكل من المهندس عابد عز الرجال الرئيس التنفيذى للهيئة المصرية العامة للبترول وأليساندرو بوليتى الرئيس التنفيذى لأنشطة المواردة الطبيعية بشركة "إينى" الإيطالية اتفاقية التزام البحث عن البترول وتنميته واستغلاله فى مناطق خليج السويس ودلتا النيل، والصادرة بموجب القانون رقم 185 لسنة 2021.

وأوضحت الصحيفة أن الاتفاقية تتضمن التزام شركة "إينى" بإنفاق استثمارات لا تقل عن مليار دولار، بالإضافة إلى التزامها بإنفاق ما لا يقل عن 20 مليون دولار إضافية لحفر 4 آبار.

وتحت عنوان "حياة كريمة تطلق قوافل غذائية وطبية بقنا وأسوان"، أبرزت صحيفة "الأهرام" توجيه مؤسسة "حياة كريمة" عدة قوافل إلى قنا وأسوان بالتعاون مع بنك الطعام لتوزيع 7 آلاف كرتونة مواد غذائية أساسية على الأهالى.

وأضافت الصحيفة أن المؤسسة أطلقت كذلك بالتعاون مع وزارة الصحة قافلة طبية موسعة بمركز "الوقف" بقنا للكشف والعلاج المجانى لأهالى قرية "المراشدة".

وتحت عنوان "22 مليار جنيه لتطوير شبكات كهرباء جنوب الوادى"، أبرزت صحيفة "أخبار اليوم" إعلان وزارة الكهرباء والطاقة تنفيذ برنامج شامل لتطوير شبكات نقل الكهرباء ومراكز التحكم بمحافظات جنوب الوادى باستثمارات 22 مليارا و354 مليون جنيه، وذلك ضمن الإجراءات التى يتخذها القطاع استعدادا لتنفيذ مشروعات الربط الكهربائى مع الدول الإفريقية.

ونقلت الصحيفة عن رئيس شركة نقل الكهرباء صباح مشالى قولها إن "الاستثمارات الجارى تنفيذها فى جنوب الوادى تتضمن 10 مليارات و348 مليون جنيه لمنطقة مصر الوسطى ومثلها تقريبا للمنطقة الجنوبية، بينما تم تخصيص مليار و100 مليون جنيه لتحديث مراكز التحكم الإقليمية بالمنطقة الجنوبية بما يضمن تحقيق أهداف القطاع".

وفى حوار خاص مع رئيس جامعة القاهرة الدكتور محمد عثمان الخشت، سلطت صحيفة "الأهرام" الضوء على استحداث الجامعة كلية ومركز أبحاث علوم وتكنولوجيا الفضاء، حيث أكد الخشت أن الجامعة سوف تغزو من خلالهما علوم الفضاء والاستشعار عن بعد لخلق وظائف المستقبل.

وقال الخشت إن الكلية ومركز الأبحاث يهدفان إلى مواكبة التطورات العالمية والمشروعات المستقبلية لمصر، خاصة البرنامج الفضائى المصرى، واصفا إياه بأنه مشروع علمى له بعد وطنى يرسخ دور جامعة القاهرة الرائد على المستوى المحلى والإقليمى والدولى.