جدة - نرمين السيد - أدانت مصر، اليوم السبت، بأشد العبارات الهجوم الإرهابى الخسيس الذى تعرضت له محافظة صامطة بمنطقة جازان بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، والذى أسفر عن وفاة وإصابة عدد من الأشقاء السعوديين والمُقيمين بالمملكة جراء سقوط مقذوف عسكرى أطلقته ميليشيا الحوثى.





وبحسب بيان لوزارة الخارجية، أعربت مصر، مُجددًا عن وقوفها وتضامنها مع المملكة فى سبيل التصدى لهذه الهجمات الإرهابية الدنيئة التى تمثل انتهاكًا لقواعد القانون الدولى وتهديدًا سافرًا للأمن والاستقرار فى المنطقة. كما أكدت مصر على موقفها الثابت من دعم ما تتخذه السعودية من إجراءات وتدابير لصون أمنها وسلامة شعبها الشقيق، وعلى الارتباط الوثيق بين الأمن القومى بالبلدين. وتقدمت مصر حكومة وشعبًا، بخالص التعازى والمواساة إلى المملكة العربية السعودية ولذوى الضحايا الأبرياء، متمنية الشفاء العاجل للمصابين.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مصر تدين استهداف الحوثيين لمحافظة صامطة السعودية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.