الرؤية والإنجاز يرصد اهتماما غير مسبوق بتطوير الصحة فى عهد السيسى

جدة - نرمين السيد - يعتبر كتاب "الرؤية والإنجاز.. مصر تنطلق" خير شاهد على ماتم إنجازه فى القطاع الصحى فى مصر حيث كشف أن تكلفة مبادرة الكشف عن فيروس "سى" والأمراض غير السارية بلغت 8.3 مليار جنيه.

وتم فحص نحو 50 مليون مواطن على مستوى الجمهورية، وفيما يخص مبادرة دعم صحة المرأة المصرية تم فحص أكثر من 4 ملايين امرأة حتى يونيو 2021 وبلغت تكلفة المبادرة 7.602 مليون جنيه.

وأوضح "الرؤية والإنجاز" أن مبادرة الكشف المبكر عن "انيميا والسمنة والتقزم" تم من خلالها فحص 7 ملايين و10 آلاف طفل حتى يونيو 2021 وبلغت تكلفة المبادرة نحو 463 مليون جنيه.

أما مبادرة الاكتشاف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع لحديثى الولادة تم من خلالها فحص نحو 3.2 مليون طفل حديثى الولادة وتكلفت المبادرة 8.111 مليون جنيه حتى يونيو 2021.

وفيما يخص مبادرة دعم صحة الأم والجنين تم من خلالها فحص 1.1 مليون سيدة وبلغت تكلفة المبادرة 16 مليون جنيه حتى يونيو 2021، أما مبادرة متابعة وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوى تم فحص 25 مليون مواطن وتقديم العلاج اللازم للمرضى بالمجان حتى أغسطس 2021 وبلغت التكلفة نحو 5.2 مليار جنيه إجمالى ما تم صرفه للمبادرة حتى الآن.

أما مبادرة مكافحة مسببات ضعف وفقدان الإبصار "نور حياة" تم خلالها فحص 2.1 مليون مواطن وتم توفير 264 ألف نظارة طبية ضمن المبادرة، كما تم إجراء 200 ألف عملية مياه بيضاء فى العيون فى كافة محافظات الجمهورية وذلك بتكلفة مليار جنيه إجمالى التمويل، أما مبادرة القضاء على قوائم الانتظار للتدخلات الحرجة فقد بلغ إجمالى الحالات المسجلة على المنظومة 1.1 مليون مواطن، كما بلغ إجمالى الحالات التى تم الانتهاء منها 5.994 ألف مواطن وذلك بتكلفة نحو 2.6 مليار جنيه حتى يونيو 2021.

كما تطرق الكتاب إلى مبادرة علاج مليون أفريقى من فيروس "سى" حيث بلغ إجمالى عدد المفحوصين من جنوب السودان من فيروس سى وبى: 2.14 ألف مواطن، وبلغ إجمالى متلقى علاج فيروس سى من دولة جنوب السودان لمدة 3 أشهر 169 مواطنا، وبلغ إجمالى عدد المفحوصين من تشاد من فيروس بى وسى 7.35 ألف مواطن، كما بلغ إجمالى متلقى علاج فيروس سى بتشاد لمدة 3 أشهر 725 مواطنا.

ووصل إجمالى المفحوصين من إريتريا من فيروس سى 10 آلاف مواطن، وبلغ إجمالى متلقى علاج فيروس سى بإريتريا لمدة 3 أشهر 77 مواطنا، وفيما يتعلق بمبادرة متابعة حالات العزل المنزلى لمرضى فيروس كورونا المستجد تم إجراء 267 ألف زيارة دورية للمرضى بالعزل المنزلى.

وبالنسبة للمشروع القومى للمستشفيات النموذجية فقد تم تقديم خدمات صحية وطبية لما يتجاوز 15 مليون مواطن خلال السنوات الثلاث الماضية، كما تم تقديم خدمات الغسيل الكلوى حيث بلغ عدد جلسات الغسيل أكثر من 3.389 ألف جلسة وتم إجراء عمليات قلب مفتوح وقسطرة لأكثر من 20 ألف مريض وتم التعامل مع 9.79 ألف مريض أورام وبلغت تكلفة المبادرة مليار جنيه حتى يوليو 2020.

كما تطرق الكتاب إلى إنشاء مصنع فاكسيرا لإنتاج اللقاحات ومنح رخصة الاستخدام الطارئ للقاح سينوفاك - فاكسيرا وبدء الإنتاج، موضحا أن مصر ستكون أول دولة فى الشرق الأوسط تتوصل إلى لقاح لفيروس كورونا بسواعد مصرية 100%، مشيرا إلى أن مصر أول دولة فى الشرق الأوسط أصبح لديها اكتفاء ذاتى من أدوية بروتكولات كورونا بعد أن قامت بتوفير مستحضرى "ريمدسيفير وفافيبرافير" وتصنيعهما محليا .

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم الخدمة الطبية لما يقرب من مليون مواطن، فى عام 2021 من خلال المعهد القومى للسكر التابع للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، بالوزارة.

وأوضحت أن الخدمات الطبية التى قدمها المعهد القومى للسكر، شملت العيادات الخارجية، حيث تلقى الخدمة أكثر من 750 ألف مواطن، بالإضافة إلى إصدار أكثر من 150 ألف قرار للعلاج على نفقة الدولة فى مختلف التخصصات الطبية، إلى جانب إجراء 100 ألف عملية جراحية ضمن المبادرة الرئاسية لمنع قوائم الانتظار، وتشمل (قسطرة جراحة أوعية دموية طرفية، قسطرة قلب، عمليات قدم سكرى وجراحة أوعية دموية طرفية، وجراحة عامة).

كما تم تقديم الخدمة الطبية لـ 53 مليونا و34 ألفا و648 مواطناً بالمستشفيات العامة بجميع محافظات الجمهورية، من ضمنهم 35 مليونا و981 ألفا و220 مواطناً بالعيادات الخارجية، و17 مليونا و53 ألفا و428 مواطناً بالاستقبال والطوارئ وأقسام الداخلى، خلال عام 2021.

وتم تقديم الخدمة الطبية لـ 21 مليونا و214 ألف مواطن، من خلال 36 مستشفى، و8027 عيادة شاملة تابعة للهيئة العامة للتأمين الصحى، بدايةً من شهر يناير وحتى شهر ديسمبر 2021.

وقامت الهيئة العامة للتأمين الصحى بإجراء 421 ألفًا و890 عملية جراحية، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لمنع تراكم قوائم الانتظار بتكلفة تعدت الـ3 مليارات و447 مليون جنيه، وذلك منذ انطلاق المبادرة فى عام 2018، بالإضافة إلى إجراء 224 ألفًا و914 عملية جراحية خارج إطار المبادرة، حيث تم إجراء 71 ألفًا و655 عملية جراحة عامة، 2809 جراحات أوعية دموية، 10 آلاف و490 جراحة مسالك، 44 ألفًا و719 جراحة عظام، 10 آلاف و740 جراحة نساء وتوليد، و2895 جراحة أطفال.