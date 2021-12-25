عمرو محمود ياسين يتعرض لحادث سير مروع

كشف السيناريت عمرو محمود ياسين عن تعرضه لحادث سير مروع، أدى إلى تحطم الجزء الأمامي من سيارته بالكامل.

دوت الخليج يرصد الحالة الصحية لعمرو محمود ياسين بعد تعرضه لحادث سير

ونشر عمرو محمود ياسين، صور لسيارته المحطمة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وعلق عليها، مطمئنا جمهوره: «الحمدلله قدر الله وما شاء فعل وانا بخير الحمدلله».

عمرو محمد ياسين يستمتع بنجاحات الجزء الرابع من نصيبي وقسمتك

وبدأ منذ أيام عرض الموسم الرابع من مسللس «نصيبي وقسمتك» الذي شهد تعاون المنتج أحمد عبدالعاطي والمؤلف عمرو محمود ياسين لثلاث مرات، وعُرضت مؤخرًا الحدوتة الأولى من المسلسل والتى تحمل اسم «النظارة البيضاء»، بطولة أمير المصرى، كارولين خليل، أحمد صيام، وأحمد حلاوة ومصطفى أبو سريع، وسماء إبراهيم، وإخراج عصام نصار، وتدور أحداث القصة في إطار درامي تشويقي.

كما يعرض الأن حلقات حكاية «غرام بانتظام» من مسلسل «نصيبي وقسمتك»، من السبت إلى الأربعاء عبر قناة «ON» الساعة 8 مساءً، على أن يعاد في الساعة 2 صباحا و1 ظهرًا، كما يعرض على قناة «ON دراما» في تمام الساعة 10 مساءً، ويعاد 5 صباحًا، 10 صباحا و 4 عصرًا، فيما يذاع عبر قناة «MBC1» من الأحد إلى الخميس 4 عصرًا، 3 صباحًا، 8 صباحًا.

مسلسل نصيبي وقسمتك

واعتمد الجزأ الرابع من مسلسل الحكايات القصيرة «نصيبي وقسمتك» على الحكايات التي تخص الرجال، عكس الأجزاء السابقة التي اهتمت بشكل كبير بمشاكل الفتيات والسيدات داخل مجتمعاتنا.

وشارك في بطولة الأجزاء الثلاثة الماضية، عدد كبير من الفنانين ونجوم الدراما المصرية والعربية، منهم «شيري عادل، وهاني سلامة، وبسمة ومي سليم وهيدي كرم وكريم قاسم وهنا شيحا وأحمد فلوكس وأحمد جمال سعيد وأحمد صلاح حسني وأحمد مجدى وإيهاب فهمي».

على الصعيد الآخر، ودع الفنان شريف سلامة بكلمات مؤثرة، الراحل أحمد خليل، الذي وافته المنية، متأثرًا بفيروس كورونا