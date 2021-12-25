بسبب فيلم «نصي الحلو» رامز جلال وتارا عماد يعيشان قصة حب

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يستعد فريق عمل فيلم «نصي الحلو» لبدء تصوير العمل خلال الفترة القليلة المقبلة، ترقبا لطرحه ضمن أفلام السنة الجديدة المقبلة، وهو من اخراج محمود كريم، تأليف لؤي السيد.

دوت الخليج يرصد تفاصيل فيلم «نصي الحلو» لتارا عماد ورامز جلال

ويعيش كلا من الفنان رامز جلال، والفنانة الشابة تارا عماد قصة حب قوية تجمعهما أحداث الفيلم، الذي يدور في إطار رومانسي كوميد، وانضم لهم محمد ثروت، وويزو.

تارا عماد ومسلسل ستات بيت المعادي

الجدير بالذكر، أنه يعرض على منصة شاهد الإلكترونية، عمل درامي جديد يتولى بطولته مجموعة من النجمات مختلفين الأعمار، على رأسهم الفنانة كندا علوش، والفنانة الشابة تارا عماد، والفنانة إنجي المقدم، تحت عنوان «ستات بيت المعادي».

وتجسد تارا عماد خلال أحداث المسلسل شخصية منطلقة وناجحة في عملها وحياتها الزوجية، تلجأ إليها إحدى صديقاتها بعد أن وجدت الأخيرة نفسها بلا مأوى، لتقرر رضوى استضافتها عندها في بيتها الذي انتقلت إليه هي وزوجها حديثاً، والذي شهد أحداثاً غامضة وجرائم قتل متعددة في عصور مختلفة.

تارا عماد تتعرض للخيانة من زوجها وصديقتها

ومع توالي الحلقات يُعجب زوج تارا عماد بصديقتهاعندما يراها ، ويبدأ سراً في تفقد صورها المثيرة على السوشال ميديا، وهو ما تكتشفه رضوى وتصاب بصدمة شديدة، ولكنها تتراجع عن موقفها وتفترض في زوجها حسن نيته، وتتباع الأحداث سرد القصة في جو درامي تشويقي.

تفاصيل مسلسل ستات بيت المعادي

مسلسل «ستات بيت المعادي» مأخوذ من مسلسل Why Women Koll والسيناريو والحوار لـ محمود عزت وإخراج محمد سلامة، وإنتاج سالي والي، ويشارك في بطولته كل من إنجي المقدم، كندة علوش، تارا عماد، شريف حافظ، إنجي كيوان، صبري فواز، انتصار، ميرهان حسين، شريف حافظ، أحمد وفيق، وغيرهم من الفنانين.

ويدور المسلسل حول 3 قصص لنساء يعشن مع أزواجهن في منزل واحد بمنطقة المعادي، ولكن في أزمنة مختلفة، القصة الأولى يظهر بها الفنان أحمد وفيق زوج كندة علوش ضمن أحداث العمل، ويعيشان في فترة الستينيات، أما الثانية فتجمع إنجي المقدم بالفنان صبري فواز في فترة الثمانينات.