/668071/مصرتدين-الحادث-الإرهابي-على-محافظة-صامطة-السعودية

أدانت جمهورية مصر العربية، اليوم ٢٥ ديسمبر ٢٠٢١، بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الخسيس الذي تعرضت له محافظة صامطة بمنطقة جازان بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، والذي أسفر عن وفاة وإصابة عدد من الأشقاء السعوديين والمُقيمين بالمملكة جراء سقوط مقذوف عسكري أطلقته ميليشيا الحوثي.

دوت الخليج يرصد تفاصيل تعليق مصر على حادث محافظة جازان الارهابي

مليشيات الحوثي

وأعربت مصر عن وقوفها وتضامنها مع المملكة في سبيل التصدي لهذه الهجمات الإرهابية الدنيئة التي تمثل انتهاكًا لقواعد القانون الدولي وتهديدًا سافرًا للأمن والاستقرار في المنطقة.

كما أكدت مصر على موقفها الثابت من دعم ما تتخذه السعودية من إجراءات وتدابير لصون أمنها وسلامة شعبها الشقيق، وعلى الارتباط الوثيق بين الأمن القومي بالبلدين.

كما تقدمت مصر، حكومة وشعبًا، بخالص التعازي والمواساة إلى المملكة العربية السعودية ولذوي الضحايا الأبرياء، متمنية الشفاء العاجل للمصابين.