معتدل نهارًا.. الأرصاد تكشف عن طقس اليوم السبت

/668072/معتدل-نهارا-الأرصاد-تكشف-عن-طقس-اليوم-السبت

شهد صباح اليوم السبت، طقسا معتدلًا نهارا على القاهرى الكبرى والوجة البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، ومائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، كما تشهد وسط سيناء طقس شديد البرودة على كافة الأنحاء ويصل إلى حد الصقيع، وذلك وفق توقعات خبراء هيئة الأـرصاد الجوية.

دوت الخليج

وتكسوا الأجواء شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من والى القاهرة الكبرى والوجة البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وأمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة، ونشاط للرياح علي مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وتسجل درجات الحرارة، السبت، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 19 العظمى والصغرى 11، وعلى السواحل الشمالية 19 للعظمى والصغرى 12، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 22 للعظمى والصغرى 15 ، وعلى شمال الصعيد 19 للعظمى والصغرى 9، وعلى جنوب الصعيد 22 والصغرى 9.

كانت أصدرت هيئة الأرصاد الجوية بيانًا اليوم الجمعة، توضح خلاله حالة الطقس المتوقعة خلال الأيام المتبقية في العام الحالي، حيث أكدت أن الجو سيكون معتدل نهارًا على القاهرة الكبرى، الوجه البحري، السواحل الشمالية، وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء، وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلًا على كل الأنحاء، يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.

وأضافت "الأرصاد" أنه سيكون هناك تساقط لبعض الأمطار الخفيفة على مناطق متفرقة من البلاد، بنسبة لا تتجاوز 30%، موضحة أن التوقعات تشير إلى سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية، على فترات متقطعة، مع نشاط حركة الرياح على مناطق القاهرة الكبرى، على فترات متقطعة غدا السبت الموافق 25 ديسمبر الجاري.

وأشارت الأرصاد، أن الأثنين المقبل سيشهد حالة من الاستقرار في الأحوال الجوية حيث يتوقع خبراء الهيئة عدم سقوط أمطار، واستقرار حركة الرياح حتى الخميس 30 ديسمبر.

وأشارت الهيئة التابعة لوزارة الطيران المدني، إلى أن هناك الشبورة المائية تنتشر في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من والى القاهرة الكبرى، الوجه البحري، شمال الصعيد، وسط سيناء، السواحل الشمالية، ومدن القناة، اعتبارًا من الساعة الخامسة صباحًا حتى الثامنة، وذلك خلال الفترة من السبت الموافق 25 ديسمبر، حتى الخميس الموافق 30 من الشهر نفسه، مؤكدةً أن الطقس ليلاً يكون شديد البرودة على كافة الأنحاء، ويصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.

كانت هيئة الأرصاد الجوية، أعلنت اليوم الجمعة، عن حالة الجو خلال الأيام المقبلة، حيث قالت إن السحب المطيرة اختفت من مدينة الإسكندرية بعد 10 أيام متتالية من وجودها، وما زالت فرص الأمطار مستمرة بشكل متفرق وعشوائي على بعض مناطق السواحل الشمالية وقليل من مناطق الدلتا ومدن القناة بكميات خفيفة إلى متوسطة.

وأكدت الهيئة أن استقرار حرارة النهار عند حدود 18/19 درجة على الشمال وجنوب الصعيد، لا يعني أنها لا تتغير ولكن في ليل الجمعة وليل السبت تنخفض الحرارة مرة أخرى بعدما ارتفعت بشكل نسبي طفيف عقب الموجة شديدة البرودة السابقة لتعود مجددًا إلى حدود 7 درجات على القاهرة الكبرى، وحوالي 10 درجات على السواحل.. 8/9 درجات على جنوب الصعيد، بينما وسط الصعيد تسجل حوالي 5 درجات ليلًا.

وجاءت درجات الحرارة ليوم الجعة كالتالي:

القاهرة الكبرى: العظمى 18 والصغرى 11.

الوجه البحري: العظمى 17 والصغرى 11.

السواحل الشمالية الغربية: العظمى 16 والصغرى 9.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: العظمى 15 والصغرى 9.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 16 والصغرى 11.

شمال الصعيد: العظمى 15 والصغرى 10.

جنوب الصعيد: العظمى 15 والصغرى 10.

السبت 25 ديسمبر 2021:

القاهرة الكبرى: العظمى 17 والصغرى 12.

الوجه البحري: العظمى 17 والصغرى 11.

السواحل الشمالية الغربية: العظمى 16 والصغرى 11.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: العظمى 17 والصغرى 11.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 16 والصغرى10.

شمال الصعيد: العظمى 15 والصغرى 10.

جنوب الصعيد: العظمى 15 والصغرى 10.

الأحد 26 ديسمبر 2021:

القاهرة الكبرى: العظمى 14 والصغرى 9.

الوجه البحري: العظمى 13 والصغرى 9.

السواحل الشمالية الغربية: العظمى 13 والصغرى 9.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: العظمى 13 والصغرى 3.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 12 والصغرى 11.

شمال الصعيد: العظمى 11 والصغرى 8.

جنوب الصعيد: العظمى 11 والصغرى 8