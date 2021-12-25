/668076/الرئيس-السيسي-يفتتح-اليوم-مشروعات-قومية-بقطاعات-الصعيد

يفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم ،من محافظة قنا سلسلة من المشروعات القومية الجديدة بمختلف القطاعات بصعيد مصر.

دوت الخليج

الرئيس السيسي يفتتح اليوم مشروعات قومية بقطاعات الصعيد

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن افتتاحات المشروعات القومية، اليوم، تأتي ضمن فاعليات "أسبوع الصعيد" في إطار جهود الدولة لتحقيق نهضة تنموية وخدمية متكاملة لأهل الصعيد، وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة.

افتتاح عدد من المجمعات الصناعية بالصعيد

كما تتضمن الافتتاحات عددا من المجمعات الصناعية والمحاور والطرق لا سيما المحاور العرضية على نهر النيل.

هذا وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد افتتح أول أمس، عددًا من المشاريع القومية بمحافظة أسيوط، بحضور عدد كبير من قيادات الدولة.

وأكد الرئيس خلال حديثه أهمية التعاون مع القطاع الخاص، مشيرًا إلى أنه يجري الآن تعاون مستمر مع مختلف الشركات التابعة للقطاع الخاص لإنجاز العديد من المشاريع القومية المنفذة.