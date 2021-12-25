/668082/ماس-كهربائي-النيران-تلتهم-سيارة-ملاكي-في-سوهاج

بدأت الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية ومدير امن سوهاج اخطارا من مأمور مركز شرطة جهينة شمال غرب المحافظة يفيد بنشوب حريق بسيارة بناحية دائرة المركز .

انتقل على الفور مأمور وضباط المركز وقوات إدارة الحماية المدنية وبالفحص تبين نشوب الحريق بسيارة ملاكي ملك المدعو " محمد م ع م " 61 عام مزارع ويقيم بندر جهينة وتم الدفع بعدد " 1 " سيارة إطفاء والسيطرة علي الحريق وإخماده دون حدوث إصابات .

وبسؤال المذكور قرر بمضمون ما تقدم ورجح أن يكون سبب الحريق حدوث ماس كهربائي أثناء تشغيل السيارة وأضاف باحتراق جزء من مقدمتها ونفي الشبهة الجنائية وأخطـــرت الأدلــة الجنائيــة للمعاينــة الفنية وتحرر المحضر اللازم.

حبس مؤسس حملة تنظيف المقابر بسوهاج

قررت نيابة سوهاج مساء اليوم حبس مؤسس حملة تنظيف المقابر في سوهاج 15 يوم على ذمة التحقيقات لاتهامه بالنصب والاستيلاء علي اموال المواطنين بمحافظة سوهاج عن طريق ايهامهم بفك السحر و الشعوذة.

سبق والقت قوات الامن في سوهاج القبض على المدعو سابق الذكر نتيجة السحر والشعوذة والاستيلاء على اموال المواطنين، والعبث في المقابر، بحجة استخراج الاسحار والاعمال، وعثر بحوزته على كتب تفيد السحر ومنها ما هو طلاسم وهاتف علية ما يفيد مزاولة السحر والشعوذة.

وقد واصلت الأجهزة الأمنية جهودها لملاحقة المتهمين بالدجل والشعوذة، عبر تشكيل فريق بحث لتحديد ومتابعة القائمين على تلك الأنشطة، ومن خلال جمع المعلومات والاستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن تحديد أماكنهم والوقوف على نشاطهم الإجرامي ويقومون به علي شبكات التواصل الاجتماعي من دعاية لأنفسهم وترويج لنشاطهم.

وقامت وزارة الداخلية بتوجيه حملات مُكبرة استهدفت بعض المتهمين بمقرات مزاولة نشاطهم بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، ومديريات أمن، الجيرة، والغربية، و الشرقية، و سوهاج، وأسفرت الجهود عن ضبط 4 متهمين حال تواجدهم بمقرات مزاولة أنشطتهم في مجال الدجل والشعوذة والاستيلاء على أموال المواطنين.

القبض على تجار مخدرات بسوهاج

أمر المستشار علاء السيد رئيس نيابة مركز طهطا و المستشار احمد صلاح مدير نيابة مركز طهطا، حبس متهمان، ٤ ايام على ذمة التحقيقات لاتهامهما بالإتجار بالمخدرات وذلك قبل ترويجهما لكمية من مخدر الشابو و الهيروين القاتل و الحشيش على عملائهما المتعاطين لتعاطي المواد المخدرة، وامرت النيابة بأرسال عينات من المضبوطات للمعمل الكيمائي بالطب الشرعي لفحصها واعداد تقرير عنها.بداية الواقعة.