بعدما سخر منه العديد..حقيقة سقوط حمو بيكا من المسرح

/668073/بعدما-سخر-منه-العديدحقيقة-سقوط-حمو-بيكا-من-المسرح

تداول رواد السوشيال ميديا فيديو لحظة سقوط أحد المطربين على المسرح أثناء إحيائه إحدى حفلاته، زاعمين بأنه مطرب المهرجانات الشعبية حمو بيكا، وبدأ العديد في مشاركة الفيديو شامتين في الفنان.

دوت الخليجيرصد حقيقة سقوط حمو بيكا من المسرح في إحدى حفلاته

جعلت هذه الأمور غضب حمو بيكا وسخطه على الجمهور يخرج من أذنه، ليخرج ويعبر عنه كاشفًا عن حقيقة الفيديو، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، فقال: «أنا طالع أقول كلمتين للناس اللي مبتحبليش الخير.. أنا بخير وبسلامة وأنا دلوقتي في السعودية وعندي حفلات هناك.. مش أنا اللي كنت في الحفلة ولا وقعت على الستيدج ولا حاجة.. الأغنية اللي كانت شغالة أجنبي هو أنا بغني أجنبي».

رسالة حمو بيكا للشامتين

وأضاف :«عايز أوجه رسالة للناس اللي بتنفسن والناس اللي بتبص لعيشة الناس واللي يبص لعيشة الناس تحرم عليه عيشته، واللي يتكلم عليا كلمة وحشة تقعد له ولعياله ولعافيته واللي يتكلم عليا كلمة خير أنا بتمنى له الخير»

حمو بيكا ردًا على منتقديه: «لو في 10 بس بيسمعوني هفضل مكمل»

على الجانب الآخر، تعرض الفنان حمو بيكا، لهجوم عنيف من قبل أحد متابعيه، يطالبه بالإبتعاد عن الغناء لأنه لا بندرج تحت قائمة المطربين.

وكان أتى تعليق متابعه له عبر موقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك”: “بقولك إيه يا حمو أنا من رأيي تغيّر نشاطك، عشان إحنا مش معترفين بيك أصلا كمطرب أو مؤدي”.

ليرد عليه بيكا، قائلا: “أيك يحترم، خليه لنفسك ومتجمعش اتكلم عن نفسك فقط لا غير، وطالما أنت مش معترف خد بعضك واعمل أن فولو للبيدج.. ولو في 10 بس بيسمعوني هفضل مكمل.. وكل الناس اللي بتحبني هفضل شايلهم فوق راسي”.

حمو بيكا يهاجم هاني شاكر

هذا وفتح مؤدي المهرجان الشعبية حمو بيكا النار على الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية، وذلك بسبب إصدار الأخير قرار بإيقاف حمو عن الغناء.

قال بيكا خلال لايڤ عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: "لو هما مستكترين علينا النعمة فربنا اللي بيدهالنا، ومحدش بيدينا حاجة من جيبه أو بيصرف علينا، وربنا اللي بيحاسب العباد، وهو عياله بيسمعونا، وبيسمعنا الدكاترة والمهندسين وظباط كله بيسمعنا".