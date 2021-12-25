/668080/عمرو-دياب-بصحبة-عدد-كبير-من-النجوم-احتفالا-بالكريسماس

حرص عدد كبير من نجوم الفن على الإحتفال بالكريسماس فبعضهم احتفل مع الجمهور بمشاركة إطلالتهم الحمراء، والبعض احتفل مع اسرته في منزلهم، ولكن الهضبة عمرو دياب قرر الاحتفال وسط أصدقائه وزملائه في العمل.

دوت الخليجيرصد احتفال عمرو دياب وعدد كبير من النجوم بالكريسماس على رأسهم تامر حبيب

وظهر عمرو دياب خلال مجموعة صور نشرها حمدي مدير أعمال عدد من النجوم، ظهر بها عمرو دياب، والمطرب حماقي، وتامر حبيب، والفنان عمرو يوسف.

هذا وقد كشف الهضبة عمرو دياب، عن طرح أغنية سنجل جديدة بعنوان «خلى الحجر ينطق»، حيث شوق دياب متابعيه بصورة بوستر الأغنية على حسابه الخاص على موقع انستجرام، وعلق على الصورة بـ "استنى أغنية عمرو دياب الجديدة خلى الحجر ينطق.. قريباً وحصرياً".

عمرو دياب يتألق على مسرح كورنيش جدة

وكان النجم عمرو دياب، أحيا مؤخرا حفلاً غنائيًا بمسرح كورنيش جدة، بمشاركة النجم العالمي جاستين بيبر والدي جي العالمي ديفيد جيتا، وتألق عمرو دياب وسط حضور جماهيرى غير مسبوق، حيث قدم مجموعة من أروع أغنياته الجديدة والقديمة التى تفاعل معها جمهور الحفل بشكل كبير.

عمرو دياب يطرح أحدث أعماله الغنائية «لو بتحب»

من جانبه، طرح الفنان عمرو دياب مؤخرًا، أحدث أعماله الغنائية «لو بتحب»، والتي أطلقها خصيصا بهدف الإعلانات عن إحدى شركات السيارات.

وطرح الهضبة أغنيته الجديدة، عبر موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، كما أطلقها عبر فودافون، وهي من كلمات أيمن بهجت قمر، لحن محمد يحيى، وتوزيع عادل حقي وميكس وماستر أمير محروس.

الهضبة يتألق بأغنيات ألبوم عيشني

ويواصل الهضبة تحقيق نجاحات ساحقة بأغنيات ألبومه الجديد «عيشني» اذ تصدر الهضبة عمرو دياب كعادته تريند رقم 1 عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، بعد ساعة واحدة فقط من طرح البرومو التشويقي لأغنيته الجديدة «ببتدى من الزيرو» من ألبومه الأخير عيشني.

بينما «انت الحظ» تصدرت محركات البحث بعد ساعات قليلة من طرحها عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، اذ انه استطاع أن يحتل تريند رقم 13 عالميا عبر موقع يوتيوب بأغنية «انت الحظ» ، بعد فترة وجيزة من طرح العمل لما يتخطى الـ 24 ساعة، وهي من كلمات تامر حسين، لحن عزيز الشافعي، توزيع أسامة عبد المنعم، ميكس وديجيتال ماستر أمير محروس.

هذا وتصدرت أغنية «رايقة» التي طرحها منذ أيام تريند موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب بدولة الإمارات، وهي من كلمات أيمن بهجت قمر، لحن محمد يحيى، توزيع وديجيتال ماستر طارق مدكور.