علوم البحار: زيادة الأبحاث المنشورة دوليا لـ 370 بحثًا خلال عام 2021

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور عمرو زكريا حمودة رئيس المعهد القومى لعلوم البحار والمصايد أن المعهد شهد تقدمًا ملحوظًا فى الأداء البحثى خلال عام 2021، حيث وصل إجمالى الأبحاث المنشورة 370 بحثًا، كما شهد جودة فى النشر العلمى بالمعهد، حيث إن 50% من الأبحاث تم نشرها فى 10% من أعلى المجلات تأثيرًا على مستوى العالم.





وأشار فى التقرير الذى رفعه لوزير التعليم العالى والبحث العلمى حول حصاد أداء المعهد لعام 2021 ، إلى أن أكثر من 16% من الأبحاث المنشورة خلال عام 2021 تم إدراجها ضمن 10% من الأبحاث الأعلى استشهادًا على مستوى العالم، وبحلول نهاية عام 2021 تم إدراج حوالى 25% من أبحاث المعهد ضمن 1% من الأبحاث الأعلى استشهادًا على مستوى العالم.

وكشف عن أهم المشروعات البحثية بالمعهد الممولة من جهات مختلفة، ومنها "مشروع هجرة الكائنات البحرية بين البحر المتوسط والبحر الأحمر"، ومشروع "دراسة تقييم الأثر البيئى لمشروع التطوير الجديد للمجرى الملاحى لقناة السويس من الجهة الجنوبية" والممولان من هيئة قناة السويس، ومشروع "غلق الدائرة للمحاصيل المحمية: إحكام الحلقة حول الصوب الزراعية فى البحر المتوسط" والممول من الاتحاد الأوروبى.

ولفت إلى تنفيذ مشروع المحطات النووية (الضبعة)، ودراسة القياسات البحرية للساحل، ودراسات بيئية بتمويل من وزارة الكهرباء، والبرنامج القومى للرصد البيئى للبحر الأحمر وخليجى السويس والعقبة، والبرنامج القومى للرصد البيئى للبحيرات المصرية بتمويل من وزارة البيئة، ودراسة الكشف عن الآثار الغارقة المدفونة بالميناء الشرقى بالتعاون مع وزارة الآثار، والبحث عن الثروات التعدينية بالبحر المتوسط بالتعاون مع هيئة الثروة المعدنية - وزارة البترول.

ومن جانبه، أكد الدكتور عادل عبد الغفار المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى للوزارة أن النشر العلمى الدولى المتزايد لمعهد علوم البحار، والمشروعات البحثية الكبيرة التى قام بها المعهد لصالح مؤسسات الدولة تؤكد على سياسة الوزارة الخاصة بتوظيف البحث العلمى لخدمة المجتمع المصرى، وتلبية احتياجاته فى كافة المجالات من خلال الدور البحثى للمراكز والمعاهد والهيئات البحثية والجامعات، موضحا أنها تعمل فى تعاون دائم مع كافة قطاعات التنمية فى الدولة.