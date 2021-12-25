جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الصحة والسكان، توفير 20 مليون و400 ألف عبوة ألبان أطفال شبيهة بـ"لبن الأم"، خلال عام 2021، بالمجان، وذلك للأطفال حديثى الولادة وحتى عمر سنة حيث يتم صرف الألبان بناءً على الحالة الصحية للأم.





وأشار الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، إلى أنه يتم توقيع الكشف الطبى على الأم من خلال لجان التقييم المتواجدة بالوحدات الصحية بجميع محافظات الجمهورية لبيان الموانع الصحية للرضاعة الطبيعية ومدى الحاجة لاستخدام الألبان شبيهة لبن الأم. وفى هذا الصدد، وجه الدكتور وائل عبدالرازق رئيس قطاع الرعاية الصحية والتمريض، عددًا من النصائح بشأن أهمية الرضاعة الطبيعية لكل من الأم والطفل، موضحًا أن البداية المبكرة للرضاعة الطبيعية بعد الولادة تزيد من إدرار اللبن وتساعد على استمرار الرضاعة حتى عامين. ونوه عبدالرازق، إلى أن الرضاعة الطبيعية تؤثر بالإيجاب على زيادة وزن الطفل وتقوية جهازه المناعى، كما تؤثر أيضًا على نسبة ذكاء الطفل، مؤكدا على أهمية "الرضاعة الطبيعية المطلقة" بدون أى مكملات خلال الـ6 أشهر الأولى من عمر الطفل.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر خلال 2021.. الصحة توفر 20.4 مليون عبوة ألبان أطفال وصرفها بالمجان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.