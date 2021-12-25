عاجل.. شعراوى: دعم المشروعات متناهية الصغر للمرأة المعيلة بـ 71 مليون جنيه

جدة - نرمين السيد - قال وزير التنمية المحلية محمود شعراوى، إن إجمالى الاستثمارات المحلية التى تم ضخها فى محافظات الصعيد حوالى 53.6 مليار جنيه ونفذ تلك الاستثمارات والمشروعات حوالى 3420 مقاول وشركة.





وقال الوزير، خلال كلمته على هامش افتتاح عدد من المشروعات التنموية من محافظة قنا، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، إنه تم دعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة عبر مبادرة "مشروعك" التابعة للوزارة واستفادت محافظات الصعيد بحوالى 10.4 مليار جنيه لتمويل 271 ألف مشروع وفروا حوالى 563 ألف فرصة عمل، وكذا دعم المشروعات متناهية الصغر للمرأة المعيلة عبر صندوق التنمية المحلية بحوالى 71 مليون جنيه لتنفيذ 11865 مشروع وفرصة عمل.

ويفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسى، من محافظة قنا، سلسلة من المشروعات القومية الجديدة بمختلف القطاعات بصعيد مصر.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن افتتاحات المشروعات القومية اليوم تأتى ضمن فعاليات "أسبوع الصعيد" فى إطار جهود الدولة لتحقيق نهضة تنموية وخدمية متكاملة لأهل الصعيد، وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة.