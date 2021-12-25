عاجل.. الرئيس السيسى يشاهد فيلما تسجيليا عن تنمية الصعيد بعنوان «واقع جديد»

جدة - نرمين السيد - شاهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال حضوره احتفالية افتتاح عددا من المشروعات القومية الجديدة بالصعيد، فيلما تسجيليا من إنتاج إدارة الشؤون المعنوية بعنوان "واقع جديد".





وتضمن الفيلم التسجيلى جهود الدولة فى تطوير الصعيد من طرق ومحاور، باعتبار الصعيد قلب مصر النابض بالأمل، وأكد الفيلم أن ما تم فى 7 سنوات يوازى ما تم فى 150 عاما.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن افتتاحات المشروعات القومية اليوم تأتى ضمن فعاليات "أسبوع الصعيد" فى إطار جهود الدولة لتحقيق نهضة تنموية وخدمية متكاملة لأهل الصعيد، وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، وتتضمن الافتتاحات عددا من المجمعات الصناعية والمحاور والطرق، لا سيما المحاور العرضية على نهر النيل.