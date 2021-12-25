عاجل- وزيرة الصناعة: نسير فى مسار جيد بشأن تنمية الصعيد

جدة - نرمين السيد - وأضافت نيفين جامع، على هامش افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسى، أنه كان من المخطط إنشاء 13 مجمعا صناعيا على مستوى الجمهورية ونصيب الصعيد فى هذه المجمعات 10.

وتابعت: "نسير فى مسار جيد بشأن تنمية الصعيد"، لافتة إلى أنه سيتم افتتاح عددا من المجمعات فى الصعيد بعد الانتهاء من إنشائها بنسبة 100%، وهذه المجمعات فى محافظات بنى سويف والأقصر والمنيا وسوهاج.

وأشارت إلى أن القطاع الخاص هو الشريك الرئيسى للوزارة، مؤكدة أن المجمعات سيتم طرحها لجميع المستثمرين.