عاجل- وزيرة الصناعة: نسير فى مسار جيد بشأن تنمية الصعيد

جدة - نرمين السيد - وأضافت نيفين جامع، على هامش افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسى، أنه كان من المخطط إنشاء 13 مجمعا صناعيا على مستوى الجمهورية ونصيب الصعيد فى هذه المجمعات 10.
وتابعت: "نسير فى مسار جيد بشأن تنمية الصعيد"، لافتة إلى أنه سيتم افتتاح عددا من المجمعات فى الصعيد بعد الانتهاء من إنشائها بنسبة 100%، وهذه المجمعات فى محافظات بنى سويف والأقصر والمنيا وسوهاج.
وأشارت إلى أن القطاع الخاص هو الشريك الرئيسى للوزارة، مؤكدة أن المجمعات سيتم طرحها لجميع المستثمرين.
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