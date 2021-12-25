وزيرة الهجرة تشارك في مؤتمر رابطة العلماء المصريين بأمريكا الشمالية وكندا

وزراء الهجرة والتخطيط والتعليم العالي يشاركون في المؤتمر الـ48 رابطة العلماء المصريين بأمريكا الشمالية وكندا بالعاصمة الإدارية

بحضور خبراء وعلماء مصر في عدة مجالات..

الهجرة والتخطيط والتعليم العالي يشهدون مؤتمر رابطة العلماء المصريين بأمريكا الشمالية وكندا الاثنين المقبل

في إطار حرص السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، على التواصل مع علماء وخبراء ومصر بالخارج وربطهم بالوطن الأم، أعلنت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، عن مشاركتها في المؤتمر الـ 48، لرابطة العلماء المصريين بأمريكا الشمالية وكندا، في الفترة من 27 إلى 29 ديسمبر الجاري، بمشاركة الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى جانب مشاركة العديد من كبار رجال الدولة، والعلماء المتميزين وشباب الباحثين بمختلف الجامعات والمراكز البحثية المصرية والعالمية في مجالات عديدة.

يُعقد المؤتمر للمرة الأولى في العاصمة الإدارية الجديدة بالشراكة مع مؤسسة الجامعات الكندية بالعاصمة الإدارية الجديدة، بعنوان "دور العلماء المصريين والمغتربين نحو تحقيق رؤية مصر 2030"، في مقر مؤسسة الجامعات الكندية بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتي تعد أول حرم جامعي تم إنشاؤه في مصر؛ ليقدم نموذجا تعليميا عالميا لفروع جامعات كندية من حيث الجودة والكفاءة.

وقد أكد د. محمد عطا الله منسق المؤتمر ونائب رئيس جامعة مدينة نيويورك أن المؤتمر يهدف إلى تحقيق استراتيجية مصر للتنمية المستدامة «رؤية مصر 2030»، والتي تعكس الملامح الأساسية لمصر الجديدة خلال الـ 15 عامًا المقبلة، انطلاقا من بنود الخطة التنفيذية لإستراتيجية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي نحو تهيئة بيئة محفزة وداعمة للتميز والابتكار في البحث العلمي، ومواكبة العلماء المصريين لنظرائهم بالخارج من خلال فروع الجامعات الأجنبية واستقطاب الكوادر المصرية، والعمل على ربط علماء مصر فى الخارج ببلدهم الأم التي لم تنفصل عنهم أبدا.

وفي السياق ذاته، أكدت د. هادية حمدي نائب رئيس مؤسسة الجامعات الكندية في مصر للمبادرات الاستراتيجية والتطوير الاكاديمي والتي تستضيف المؤتمر في مقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة، أنه من المقرر أن يناقش المؤتمر العديد من الأوراق البحثية في العديد من المجالات مثل الاستدامة، الحفاظ على الطاقة، الابتكار وريادة الأعمال ، التنمية الاقتصادية، الصحة العامة، العلوم الطبية أثناء الجائحة، تنمية رؤوس الأموال، وذلك بهدف تقديم أفكار وتوصيات تساعد على تطبيق ثقافة الابتكار والتغيير والتطوير من أجل إعداد جيل قادر على مسايرة التطورات المتلاحقة في شتى المجالات بما يخدم استراتيجية تطوير التعليم العالى ورؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.

ويشارك في المؤتمر نخبة من العلماء، منهم، د. محمد عطا الله، وهوحاصل على شهادتي الماجستير والدكتوراه في الإدارة الهندسية من جامعة واترلوفي كندا وكذلك الماجستير التنفيذي في إدارة الأعمال من جامعة ماكماستر بكندا، ود. عادل المغربي رئيس مركز الأبحاث الصناعية والابتكار، وأستاذ علوم وهندسة الكمبيوتر في مدرسة سبيد للهندسة والتي تعد جزءا من الحرم الجامعي لجامعة لويزفيل بولاية كنتاكي، ود. أحمد علي سيد الأستاذ المشارك في الهندسة الكهربائية في جامعة مدينة نيويورك وهوالأستاذ المشرف على برنامج الدكتوراه في الجامعة ومدير مختبر CUNY للربط بين الشبكات الذكية. وكذلك د. محمد حجاب وهوأستاذ في جامعة ولاية كاليفورنيا -نورثريدج وهورئيس رابطة العلماء المصريين بأمريكا الشمالية وكندا، د. حجاب حاصل على بكالوريوس في الهندسة المدنية، ماجستير في الهندسة الإنشائية ، ودكتوراة في هندسة وإدارة التشييد .

وضع د. حجاب حجر الأساس لبرنامج إدارة المشروعات الإنشائية في جامعة ولاية كاليفورنيا نورثريدج بل يعتبر هوالعمود الأساسي لهذا البرنامج. حاصل على العديد الشهادات والإعتمادات المهنية. حيث إنه مهندس معتمد لتخصص الهندسة المدنية وكذلك إدارة المشروعات في ولاية كاليفورنيا، داكوتا الشمالية.

كذلك يشارك أيضا د. مؤنس أمين وهو حاصل على درجة البكالوريوس في الهندسة الكهربائية من جامعة القاهرة عام 1976، وحصل على درجة الدكتوراة في الهندسة الكهربائية من جامعة كولورادوعام .1984، ود. منى إبراهيم وهي تشغل حاليا منصب أستاذة علم النفس في كلية كونكورديا في مورهيد، مينيسوتا بالولايات المتحدة الأمريكية، د. أحمد جمعة وهو حاصل على درجة البكالوريوس في تخصص المحاسبة من جامعة الإسكندرية ثم حصل على درجتي الماجستير والدكتوراة في تكنولوجيا المعلومات من جامعة روتجرز بولاية نيوجيرسي، ود. ناصر الشيمي أستاذ ورئيس سابق لقسم الهندسة الجيوماتيكية وهى هندسة المساحة القمية اوهندسة الطبوغرافية الالكترونية بمختلف فروعها بجامعة كالجاري وحاصل على كرسي أبحاث وزمالات من الأكاديمية الكندية للهندسة والمعهد الأمريكي للملاحة.كما يشارك د. محمد جمال الدين أستاذ بقسم الهندسة المدنية والبيئية بجامعة ألبرتا، ويركز في أبحاثه على أساسيات مناهج المعالجة المتقدمة والمبتكرة للمياه والصرف الصحي، ود. أيمن صالح مسلم وهوأستاذ الهندسة الإنشائية والزلازل، وتكنولوجيا هندسة المواد والتصنيع، وشغل منصب قسم الهندسة الإنشائية في قسم الهندسة المدنية والبيئية في جامعة كاليفورنيا، ود. أحمد الصاوي وإنضم إلى جامعة ولاية تينيسي (TTU) كأستاذ ورئيس قسم التصنيع وتكنولوجيا الهندسة في عام 1999، وهو حاصل على درجتي البكالوريوس، الماجستير والدكتوراه في الهندسة الميكانيكية، ود.طارق حجازي وهو حاصل على دكتوراه في الهندسة وحاليا يعمل كأستاذ الهندسة المدنية في جامعة واترلوبكندا.

ويشارك أيضا د. السيد البشبيشي أستاذ ورئيس مشارك لبرنامج البكالوريوس في قسم الهندسة المدنية في جامعة رايرسون. وهوالرئيس المنتخب للجمعية الكندية لجودة المياه (CAWQ) للمنطقة الوسطى في كندا، وحسام نبيل الخبير الدولي في السلوك التنظيمي والسلوك البشري ويعمل معالجا نفسيا ومبتكر طريقة العلاج الوجودي والايجابي، د. أحمد شاكر الذي يشغل حاليا منصب نائب رئيس قسم الهندسة المدنية بكلية الهندسة بجامعة رايرسون، ونائب رئيس الجمعية الكندية للاستشعار عن بعد، ود.وجيهة تايلور الحاصلة على درجة الدكتوراه في الاقتصاد من جامعة كلارك،ورسيستر، ماساتشوستس، الولايات المتحدة الأمريكية. وماجستير في الاقتصاد من جامعة براون، بروفيدنس، بالولايات المتحدة.

ويستضيف المؤتمر .د. سعيد النشائي الحاصل على الماجستير من جامعة واترلوو- كندا عام 1970، والدكتوراه من جامعة أدنبرة -اسكتلندا- بريطانيا فى عام 1973، ود. خالد سنة أستاذ الهندسة الإنشائية في قسم الهندسة المدنية في جامعة ريرسون الواقعة في تورنتو، كندا، وحصل على درجة الدكتوراة في الهندسة الإنشائية عام 1998 من جامعة وندسور، ود. كريم إسماعيل للحصول على درجتي الماجستير والدكتوراه من جامعة كولومبيا البريطانية بكندا ويعمل حاليًا أستاذًا مشاركًا في قسم الهندسة المدنية والبيئية جامعة كارلتون، ومحمد حجاب الأستاذ في جامعة ولاية كاليفورنيا - نورثريدج ورئيس رابطة العلماء المصريين بأمريكا الشمالية وكندا.

ويشارك في المؤتمر د. إيهاب قمره وهومهندس معتمد في كندا، وحاصل على درجتي الماجستير والدكتوراة في هندسة وإدارة البناء من جامعة واترلو، يشغل حاليًا منصب المدير التنفيذي للمرافق والخدمات في جامعة إلينوي بشيكاغو.

وكذلك د. عادل محمد طلعت وهومتخصص في علم الأحياء الدقيقة والتعرف على مسببات الأمراض المعدية الناشئة. حصل على درجتي البكالوريوس والماجستير في الطب البيطري من جامعة القاهرة في مصر أما شهادة الدكتوراة فقد حصل عليها من كلية الطب بجامعة ماريلاند في بالتيمور، الولايات المتحدة الأمريكية. يعمل حاليًا أستاذًا لعلم الأحياء الدقيقة في جامعة ويسكونسن والتي مقرها مدينة ماديسون بولاية ويسكونسن بالولايات المتحدة الأمريكية.