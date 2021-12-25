قطاع الأعمال: بيع 1.185 مليون قنطار في مزادات القطن حتى الآن بقيمة 6 مليارات جنيه

/668084/قطاع-الأعمال بيع-1185-مليون-قنطار-في-مزادات-القطن-حتى-الآن-بقيمة-6-مليارات-جنيه

في أحدث تقرير تلقاه هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، لمتابعة سير العمل بمنظومة التداول الجديدة على مستوى الجمهورية للموسم الحالي 2021، بلغت الكميات المباعة من الأقطان حتى الآن نحو مليون و185 ألف قنطار في 14 محافظة من إجمالي مساحة الأقطان المنزرعة البالغة مليون و411 ألف قنطار.

قطاع الأعمال: بيع 1.185 مليون قنطار في مزادات القطن

وبلغت القيمة الإجمالية للأقطان المباعة من خلال المزادات حوالي 6 مليارات جنيه، والتي شارك العديد من شركات تجارة الأقطان من القطاع الخاص.

وفي إشارة على نجاح المنظومة، أظهر التقرير إقبال المزارعين والتجار على المشاركة في المنظومة التي بدأت تجريبيا في عام 2019 على مستوى محافظتي الفيوم وبني سويف، لتشمل محافظتي البحيرة والشرقية في العام التالي 2020 إلى أن جاء تعميم المنظومة العام الحالي 2021 على مستوى الجمهورية.

قطاع الأعمال: انتهاء تطبيق المنظومة في محافظات الوجه القبلي

وفي ضوء انتهاء تطبيق المنظومة في محافظات الوجه القبلي، وأن محافظتي الفيوم وبني سويف شهدتا المنظومة على مدار 3 أعوام، تبين بالمقارنة ارتفاع كميات القطن المباعة من خلال المنظومة في الفيوم إلى 54.9 ألف قنطار في عام 2021 مقارنة بـ 22.2 ألف قنطار في عام 2020، كما ارتفعت الكميات المباعة في بني سويف لتبلغ نحو 22 ألف قنطار في عام 2021 مقارنة بنحو 14 ألف قنطار في عام 2020.

وجاءت محافظة كفر الشيخ في المرتبة الأولى كأعلى المحافظات التي بيعت فيها الأقطان من خلال المنظومة لما تتميز به من زيادة في المساحات المنزرعة بالقطن.