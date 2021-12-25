/668088/بدء-فعالية-افتتاح-عدد-من-المشروعات-القومية-بحضور-الرئيس-بالصعيد

بدأت احتفالية افتتاح عددًا من المشروعات القومية، بحضور الرئيس السيسي، منذ قليل، في عددًا من المحافظات بالوجة القبلي، حيث بدأ بتلاوة قرآنية للشيخ خالد الجارجي.

من جانبه، قالت الدكتورة نيفين جامع وزيرة الصناعة، إن اهتمام الدولة بالمواطن الصعيدي يسير في مسار جيد للغاية، والعمل على انشاء المشروعات القومية هناك سيفتح مشروعات عمل للشباب.

وأضافت جامع ان المجمعات التي يتم افتتاحها اليوم في بني سويف والأقصر والمنيا وسوهاج، تم تخصيص أنشطة لهذه المجمعات وسيتم عرضهم إلى الطرح وبها العديد من التيسيرات وفق تعليمات الرئيس.

وأشارت جامع، أن القطات الخاصة شريك أساسي مع وزارة التجارة والصناعة، وذلك من خلال الغرف التجارية ومجالس الصناعة، ويشاركون في اتخاذ القرارات والاقتراحات، وبالتالي جميع المجمعات الصناعية التي يتم افتتاحها اليوم، مطروح للمستثمرين، وذلك وفق دراسة الجدوى التي يقدمها والدولة ترحب بذلك.

واختتمت أن الوزارة لها دورين في حملة حياة كريمة، حيث تم افتتاح طاقات انتاجية للعمل في الوزارة، وذلك بسب المطاليب التي تحتاجها حياة كريمة، والعمل أيضا على انشاء المجمعات الصناعية في بعض القرى لاتاحة فرص عمل للاشخاص المستهدفين من حياة كريمة.

يذكر أن الرئيس يفتتح، صباح اليوم ،من محافظة قنا سلسلة من المشروعات القومية الجديدة بمختلف القطاعات بصعيد مصر.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن افتتاحات المشروعات القومية، اليوم، تأتي ضمن فاعليات "أسبوع الصعيد" في إطار جهود الدولة لتحقيق نهضة تنموية وخدمية متكاملة لأهل الصعيد، وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة.

افتتاح عدد من المجمعات الصناعية بالصعيد

كما تتضمن الافتتاحات عددا من المجمعات الصناعية والمحاور والطرق لا سيما المحاور العرضية على نهر النيل.

هذا وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد افتتح أول أمس، عددًا من المشاريع القومية بمحافظة أسيوط، بحضور عدد كبير من قيادات الدولة.

وأكد الرئيس خلال حديثه أهمية التعاون مع القطاع الخاص، مشيرًا إلى أنه يجري الآن تعاون مستمر مع مختلف الشركات التابعة للقطاع الخاص لإنجاز العديد من المشاريع القومية المنفذة.