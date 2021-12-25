/668091/شباب-البحيرة-يستغيثون-بوزير-الإسكان-من-عدم-استلام-وحدات-الإسكان-الاجتماعي-بدمنهور

تقدم عدد من الشباب حاجزى الوحدات السكنية بإسكان برج ٢ جنوب موقف دمنهور ، بعدة شكاوى واستغاثات لوزير الإسكان، ووكيل وزارة الإسكان بالبحيرة، للمطالبة بالتسليم الفورى للوحدات السكنية، التى تم الانتهاء منها بمدينة دمنهور ، حيث يرفض جهاز تعمير الساحل الشمالي التابع للمجتمعات العمرانية، تسليم هذه الوحدات بدون اى مبررات ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

وأكد" الشباب " أنهم قاموا بتسديد جميع المبالغ المالية المستحقة، ولم يتم تسليم الوحدات السكنية إلى الآن على الرغم من تأكيد الشركة المكلفة ببناء الوحدات والانتهاء منها.

شباب البحيرة يستغيثون بوزير الإسكان من عدم استلام وحدات الإسكان الاجتماعي في دمنهور

وأوضح المتضررون مشاكلهم فى الآتى، وهى عدم تسليم المساكن للشباب الباحث عن الزواج وليس لديهم مسكن، بالرغم من انتهاء عملية البناء. وتوجه الشباب من خلال الشكاوى لوزير الإسكان بإعطاء الأمر بتسليم المساكن.

على جانب اخر تلقي اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة، إخطارًا مأمور مركز شرطة دمنهور بالحادث وعلى الفور انتقل ضباط المباحث لموقع البلاغ وتبين من خلال المعاينة أن العقار مكون من 5 طوابق، وتبين أن الشقة مكان الواقعة تقع فى الطابق الرابع وتبين أن الشقة مستأجرة من موظف بمديرية الشباب والرياضة بدمنهور ويقيم بها مع زوجته منذ خمسة أشهر فقط.

كما تبين من خلال المعاينة وجود جثة زوجة مستأجر الشقة وتدعى ” منال .ا ع، ” 54 سنة موظفة بمديرية الشباب والرياضة بدمنهور ، مسجاة بطرقة مؤدية للحمام ترتدى كامل ملابسها، كما تبين وجود جثة شقيقتها ” صفاء . أ .ع” ٤٧ سنة ربة منزل ) مسجاة على وجهها بأرضية الحمام عارية تماما، وبمناظرة الجثتين تبين عدم وجود أية إصابات ظاهرية أو آثار عنف بالشقة.

وبسؤال زوج المتوفاة الاولى قرر أنه قام بالنوم على كنبة حجرة الانتريه بالشقة منذ عصر الخميس وأثناء استيقاظه اكتشف وفاة زوجته وشقيقتها ورجح سبب وفاتهما استنشاق غاز نتيجة تسربه من سخان الشقة، وتم نقل الجثتين لمشرحة مستشفى دمنهور التعليمى تحت تصرف النيابة العامة التى باشرت التحقيق.

وأمرت النيابة بالتحرى حول الواقعة وملابساتها وظروفها لتشريح الجثتين لبيان أسباب الوفاة، وجاري تحرير المحضر اللازم بالواقعة للعرض علي النيابة العامة