/668092/استعدادات-مكثفة-لزراعة-البحيرة-للقضاء-على-القوارض-بمراكز-المحافظة

قال المهندس بدر محمد بدر مدير عام الزراعة بالبحيرة ، بأنة يتم حاليا الاستعداد لتنفيذ حملة مكافحة القوارض خاصة بالأراضى المنزرعة بالمحاصيل الشتوية لموسم 2022 تنفيذا لإستراتيجية العمل بوزارة الزراعة والإدارة المركزية لمكافحة الآفات والإدارة العامة لمكافحة القوارض والمركز الاقليمى لوسط وغرب الدلتا لمكافحة القوارض.

استعدادات مكثفة لزراعة البحيرة للقضاء على القوارض بمراكز المحافظة

لافتاً أن الحملة تهدف للحفاظ على الصحة العامة حيث تبين أن الفئران مسئولة عن نقل أكثر من 39 نوع من الأمراض للإنسان والحيوان وأخطرها مرض الطاعون.

وأضاف المهندس عبد الغنى عبد المجيد مدير إدارة مكافحة القوارض بالبحيرة ، انه تم استقبال المهندس عبد الجواد احمد الشابورى مدير عام الإدارة العامة لمكافحة القوارض بالوزارة ، وذلك لمتابعة استعدادات المديرية لانطلاق حملة صيانة وتحزيم القمح قبل طرد السنابل لموسم 2022 بمراكز المحافظة خلال الفترة مم 15/1/2022 حتى 15/3/2022 باستخدام كمية من فوسفيد الزنك قدرها 185.5 كيلوجرام محملة على جريش أذرة قدرها 18550 كيلو جرام ويستهدف منها معالجة مساحة قدرها 148400 فدان ، حيث يتم التنفيذ فى عدد 14 إدارة زراعية بالمراكز ، و 394 جمعية زراعية على مستوى المحافظة.

ويتم تنفيذ الحملة بإشراف المهندس بدر محمد بدر مدير عام الزراعة ، و بمشاركة إدارة مكافحة القوارض بالمديرية برئاسة المهندس عبد الغنى مسلم مدير الإدارة ، ومديرو الإدارات الزراعية بالمراكز ، ورؤساء أقسام القوارض بالإدارات الزراعية ومهندسوا القوارض بالجمعيات الزراعية ويبلغ عددهم 394 مهندس بعدد الجمعيات الزراعية بالمحافظة بخلاف رؤساء الأقسام بالإدارات الزراعية.

استعدادات مكثفة لزراعة البحيرة للقضاء على القوارض بمراكز المحافظة

وشدد المهندس بدر محمد بدر مدير عام الزراعة على ضرورة المتابعة المستمرة أثناء إجراء عمليات الخلط والتعبئة والتوزيع لضمان وصول الطعم لكافة بؤر الإصابة مع تكثيف الجهود بالأراضى المنزرعة بالمحاصيل الصيفية والأراضي. المنزرعة بالفاكهة.