/668095/وزير-التنمية-المحلية-11865-مشروع-وفرصة-عمل-ضمن-مشروعات-صندوق-التنمية-المحلية-بالصعيد
تحدث وزير التنمية المحلية، اللواء محمود شعراوي، عن عدد من الملفات التى تتصل بالتنمية بصعيد مصر، حيث أشار إلى عدد سكان محافظات الصعيد تبلغ 29.3 مليون نسمة.
دوت الخليج
وزير التنمية المحلية: سكان ريف الصعيد يحصل على أقل نصيب من ناتج التنمية
كما أوضح وزير التنمية المحلية، اللواء محمود شعراوي، على أن سكان ريف الصعيد يحصل على أقل نصيب من ناتج التنمية مقارنة بكافة الأقاليم الأخرى.
كما أشار وزير التنمية المحلية، إلى أن إجمالي استثمارات برامج التنمية المحلية بلغت 30 مليار جنيه منذ 2014.
وزير التنمية المحلية: 11865 مشروع وفرصة عمل ضمن مشروعات صندوق التنمية المحلية بالصعيد
كما أشار وزير التنمية المحلية، اللواء محمود شعراوي، إلى أن حوالي 11865 مشروع وفرصة عمل ضمن مشروعات صندوق التنمية المحلية بالصعيد.
وأضاف اللواء محمود شعراوي:" 5.4 مليون مواطن مستفيد من برامج التنمية المحلية وفق تقييم البنك الدولي.
وأكد وزير التنمية المحلية، اللواء محمود شعراوي، على أنه تم تنفيذ 3589 مشروع تنموي وخدمي بمحافظتي قنا وسوهاج.
وأضاف شعراوي:" مشروعات رفع كفاء البنية التحتية بالمناطق الصناعية بتكلفة 6.1 مليار جنيه.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير التنمية المحلية: 11865 مشروع وفرصة عمل ضمن مشروعات صندوق التنمية المحلية بالصعيد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.