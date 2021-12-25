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تحدث وزير التنمية المحلية، اللواء محمود شعراوي، عن عدد من الملفات التى تتصل بالتنمية بصعيد مصر، حيث أشار إلى عدد سكان محافظات الصعيد تبلغ 29.3 مليون نسمة.

دوت الخليج

وزير التنمية المحلية: سكان ريف الصعيد يحصل على أقل نصيب من ناتج التنمية

كما أوضح وزير التنمية المحلية، اللواء محمود شعراوي، على أن سكان ريف الصعيد يحصل على أقل نصيب من ناتج التنمية مقارنة بكافة الأقاليم الأخرى.

كما أشار وزير التنمية المحلية، إلى أن إجمالي استثمارات برامج التنمية المحلية بلغت 30 مليار جنيه منذ 2014.

وزير التنمية المحلية: 11865 مشروع وفرصة عمل ضمن مشروعات صندوق التنمية المحلية بالصعيد

كما أشار وزير التنمية المحلية، اللواء محمود شعراوي، إلى أن حوالي 11865 مشروع وفرصة عمل ضمن مشروعات صندوق التنمية المحلية بالصعيد.

وأضاف اللواء محمود شعراوي:" 5.4 مليون مواطن مستفيد من برامج التنمية المحلية وفق تقييم البنك الدولي.

وأكد وزير التنمية المحلية، اللواء محمود شعراوي، على أنه تم تنفيذ 3589 مشروع تنموي وخدمي بمحافظتي قنا وسوهاج.

وأضاف شعراوي:" مشروعات رفع كفاء البنية التحتية بالمناطق الصناعية بتكلفة 6.1 مليار جنيه.